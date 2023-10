LECCO – Anche a Lecco l’Arci partecipa al progetto “SWAT Supporting women arousing talents”, selezionato dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa sociale.

SWAT è un percorso di formazione online e gratuito, organizzato in partenariato da Fondazione Mondo Digitale, Arci e Fondazione Adecco ETS, che si rivolge a 250 donne tra 18 e 50 anni disoccupate, inoccupate, in cerca di un nuovo lavoro e/o di migliorare il loro inquadramento e la posizione lavorativa, residenti in Italia, con percorsi sulle competenze digitali di livello base, avanzato, professionale o di specializzazione.

SWAT offre un reale accompagnamento al lavoro, tutoraggio individuale, attività di orientamento, counseling psicologico motivazionale, colloqui individuali per la ricerca di lavoro, con il coinvolgimento di aziende e concrete opportunità occupazionali.

La frequenza alle lezioni sarà agevolata dalla realizzazione di alcune azioni volte alla conciliazione vita-lavoro realizzate presso alcune sedi Arci del territorio.

Nei prossimi giorni, sul sito di Fondazione Mondo Digitale verranno pubblicati maggiori dettagli circa programmi e orari provvisori dei corsi, la cui data termine per le iscrizioni è martedì 10 ottobre 2023.

A questo link maggiori informazioni e iscrizioni.