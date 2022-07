LECCO – Il Comune di Lecco ha indetto una selezione pubblica, per curriculum e colloquio, volta a reperire tre figure di alta specializzazione da inquadrare in categoria D a tempo determinato e pieno.

Oggetto della selezione una posizione di responsabile dei processi di pianificazione e rendicontazione strategica, della valutazione degli effetti delle politiche pubbliche e del coordinamento attivo delle azioni dell’Ente per l’assegnazione di risorse da parte di altre istituzioni pubbliche o private per l’unità piano strategico e bilancio di sostenibilità socio-ambientale e una posizione di direzione dell’unità urbanistica, governo del territorio, mobilità. Questi due incarichi dureranno fino al termine del mandato del sindaco in carica, ovvero ottobre 2025 e i dipendenti saranno inquadrati in categoria D, posizione economica 1.

La terza posizione prevede un ruolo di direzione dell’unità di progettazione e realizzazione delle opere finanziate a valere sui programmi: Pnrr, fondo complementare, fondi europei ad amministrazione diretta, fondi Pon e Por, fondi di altre istituzioni nazionali e internazionali per il sostegno degli investimenti. L’incarico durerà fino a tutto il mese di dicembre 2026 e il dipendente sarà in quadrato in categoria D, posizione economica 2.

Le domande di partecipazione, firmate e complete degli allegati richiesti, dovranno essere presentate tra il 4 e il 21 luglio, utilizzando esclusivamente lo sportello telematico polifunzionale del Comune di Lecco, raggiungibile all’indirizzo dalla sezione “Concorsi” al seguente collegamento: https://lecco.comune-online.it/. Per accedere al portale è necessario autenticarsi tramite SPID, CNS, TS-CNS e CIE.

Tutti i requisiti e i dettagli sono disponibili nell’avviso di selezione, sempre disponibile nella sezione “Concorsi” del portale istituzionale del Comune di Lecco.