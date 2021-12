LECCO – La Guardia di Finanza di Lecco ha sorpreso in una pizzeria quattro lavoratori in nero. Immediata la maxi-sanzione per il titolare, che verrà anche segnalato all’Ispettorato territoriale del lavoro.

Durante gli stessi controlli i militari hanno multato un commerciante di abbigliamento il quale aveva omesso il versamento di ritenute d’acconto per circa mille euro e per un contratto irregolare stipulato con un dipendente.