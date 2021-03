LECCO – Lunedì, dopo 12 mesi di trattativa e vari incontri, in videoconferenza si è raggiunta l’intesa per il rinnovo del contratto per gli operai agricoli, florovivaisti e giardinieri delle provincie di Como e Lecco.

Un accordo positivo, in un difficile momento, che conferma le relazioni sindacali e le dinamiche presenti nel territorio. Con il contratto sottoscritto circa 2.400 tra operai agricoli, florovivaisti, giardinieri a tempo indeterminato, determinato, vedono riconosciuto il loro contributo di professionalità e lavoro, finalizzato al mantenimento e rafforzamento della filiera agro alimentare, fiore all’occhiello del made in Italy del nostro Paese.