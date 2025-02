LAVORO: SI CERCANO 50 MEDICI IN LOMBARDIA, 4 A LECCO

LECCO – Reclutamento di 50 medici in specifiche branche di interesse istituzionale, cui conferire incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo per lo svolgimento di prestazioni libero professionali per attività medico-legali dell’INPS per le strutture della Lombardia.

In particolare, nel territorio lecchese si cercano quattro specialisti.

Gli interessati potranno inviare, entro il termine del 6 marzo la propria candidatura, corredata di curriculum vitae aggiornato e documento di riconoscimento in corso di validità, esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: direzione.regionale.lombardia@postacert.inps.gov.it, utilizzando il modello di domanda presente sul sito.