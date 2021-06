LECCO – Incontro on line il prossimo 8 giugno sugli aggiornamenti normativi e strumenti a supporto delle azioni di prevenzione e controllo in tema di contrasto al gioco d’azzardo promosso dal Distretto di Lecco nell’ambito del progetto di contrasto al gioco d’azzardo patologico “Mind the G.A.P 2.0” finanziato da Regione Lombardia.

Relatore sarà Domenico Faggiani – Coordinatore tavolo nazionale ANCI sulle problematiche del gioco pubblico, membro dell’Osservatorio Regione Lazio sul fenomeno gioco d’azzardo.

Di seguito il link per la partecipazione e la registrazione preventiva “per una più efficace organizzazione dell’evento”.

Guido Agostoni presidente del Distretto di Lecco e Sabina Panzeri presidente dell’Ambito Distrettuale di Lecco Ente capofila dichiarano:

“Ci sembra importante sensibilizzare gli amministratori su questa tematica, alla luce anche dei risultati di recenti studi che dimostrano, che a seguito dell’allentamento delle restrizioni per COVID, si è assistito ad un nuovo incremento della popolazione che pratica gioco d’azzardo, fino a superare, nel caso dei giocatori d’azzardo on line, la percentuale precedente la pandemia. Il nostro territorio è da sempre impegnato nella promozione di politiche e interventi di tutela delle persone vulnerabili e per contrastare la grave dipendenza da gioco”.

Nel corso dell’incontro verrà ripresentato anche l’applicativo SMART S.M.A.R.T. Statistiche, Monitoraggio e Analisi della Raccolta Territoriale del gioco fisico per gli Enti Locali, uno strumento innovativo predisposto dall’Agenzia con la collaborazione di SOGEI S.p.A. che consente l’accesso per i Comuni ad informazioni sul gioco fisico e l’attività di controllo sul rispetto delle fasce orarie previste dai regolamenti comunali.