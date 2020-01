LECCO – Il Comune di Lecco informa a proposito delle modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 20 a domenica 26 gennaio.

VIA BEZZECCA, tratto all’altezza del civico 12, parziale restringimento per lavori di allacciamento acqua e gas dal 20 al 21 gennaio (Impresa Nuova TS & C srl per conto di privati);

VIA GRAMSCI, tratto compreso tra il civico 16 e il 23, totale chiusura per lavori di montaggio gru edile di cantiere, il 21 gennaio dalle 8.30 alle 12.00 (Impresa Edil 2005 srl di Perledo per conto di privati);

VIA DON POZZI, tratto compreso tra via XI Febbraio e via Rosselli, totale chiusura oltre alla totale chiusura e divieto di sosta, con rimozione forzata dei veicoli, nelle vie Cantarelli e Pascoli (ambo i lati) in occasione della partita di calcio presso lo stadio “Rigamonti-Ceppi” dalle 12 alle 18.30 di mercoledì 22 gennaio;

VIA FRA GALDINO, in corrispondenza del passaggio a livello, totale chiusura per lavori rinnovamento e risanamento della massicciata dei binari dal 24 gennaio al 4 febbraio (Società Generali Costruzioni Ferroviarie s.p.a. per conto di RFI);

VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, tratto all’altezza del civico 7, parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa, il 24 gennaio (Impresa Pirovano & C. srl di Novate Milanese per conto di privati).