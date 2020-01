LECCO – Il Comune di Lecco informa a proposito delle modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 27 gennaio a domenica 2 febbraio.

VIA DELLA PERGOLA, tratto all’altezza del civico 58, parziale restringimento per lavori ripristino della sede stradale dal 27 al 31 gennaio (Impresa Pozzi Strade srl per conto di privati);

VIA FILIPPO TURATI, tratto all’altezza del civico 9 parziale restringimento per lavori di scavo posa cavo in fibra ottica e nuovo pozzetto dal 28 al 31 gennaio (Impresa Sittel di Roma per conto di Telecom spa);

VIA SALERNO, tratto all’altezza del civico 16 parziale restringimento per lavori di allacciamento gas in data 31 gennaio (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per conto di Lario reti gas s.r.l.).

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481233

Servizio manutenzione – 0341 481372