LECCO – Il Comune di Lecco informa a proposito delle modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 9 a domenica 15 marzo.

PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA PIETRO NAVA, dal 9 al 13 marzo totale chiusura al fine di consentire operazioni di aggiornamento dell’impianto d riqualificazione dell’intera area di parcheggio (società Linee Lecco spa);

PARCHEGGIO PUBBLICO DI PIAZZA MAZZINI, dal 9 al 10 marzo parzialmente interdetta la sosta al fine di consentire operazioni di potatura dei cedri nell’aiuola adiacente la piazza (ditta Alberi & Giardini per conto di Linee Lecco spa);

VIA CANTÙ tratto compreso fino al’incrocio con via Cantù totale chiusura per lavori di nuovo allaccio alla rete fognaria dal 9 al 12 marzo (Impresa Edil Lario cad di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa);

S.S. 36 del Lago di Como e dello Spluga – gallerie “Attraversamento di Lecco” e “San Martino” totale chiusura per lavori di manutenzione impianti tecnologici all’interno delle gallerie, in carreggiata nord dalle 21 del 9 marzo alle 5 del 10 marzo e in carreggiata sud dalle 21 del 10 marzo alle 5 dell’11 marzo (Anas di Milano);

VIA DON POZZI, tratto compreso tra via XI Febbraio e via Rosselli, totale chiusura oltre alla totale chiusura e divieto di sosta, con rimozione forzata dei veicoli, nelle vie Cantarelli e Pascoli (ambo i lati) in occasione della partita di calcio presso lo stadio “Rigamonti-Ceppi” dalle 12 alle 18.30 di martedì 10 marzo;

VIA BELVEDERE, tratto all’altezza del civico 24, parziale restringimento per lavori di allacciamento acquedotto dal 12 al 13 marzo (Impresa Edil Lario Cad srl di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa);

S.S. 36 del Lago di Como e dello Spluga – galleria “Monte Barro” totale chiusura per lavori di manutenzione impianti tecnologici all’interno delle gallerie, in carreggiata sud tra lo svincolo di Pescate e lo svincolo di Civate dalle ore 21 del 10 marzo alle 5 dell’11 marzo e in carreggiata nord dallo svincolo di Civate allo svincolo di Pescate dalle 21 dell’11 marzo alle 5 del 12 marzo (Anas di Milano);

VIA DON POZZI, tratto compreso tra via XI Febbraio e via Rosselli, totale chiusura oltre alla totale chiusura e divieto di sosta, con rimozione forzata dei veicoli, nelle vie Cantarelli e Pascoli (ambo i lati) in occasione della partita di calcio presso lo stadio “Rigamonti-Ceppi” dalle 12 alle 18.30 di domenica 15 marzo.

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481233

Servizio manutenzione – 0341 481372