LECCO – Il Comune di Lecco informa a proposito delle modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 13 a domenica 19 aprile.

VIALE BRODOLINI – rotatoria viale Brodolini/piazza delle Nazioni, totale chiusura in direzione da Bergamo a viale Brodolini dalle 8 alle 18 di martedì 14 aprile per lavori di asfaltatura e tratto antistante Palazzo del Ghiaccio/Taurus, parziale chiusura dalle 8 alle 18 di martedì 14 aprile per lavori di asfaltatura (impresa Vitali per conto Amministrazione Comunale);

CORSO CARLO ALBERTO – rotatoria corso Carlo Aberto/viale Valsugana/corso Emanuele Filiberto, totale chiusura in direzione da Bergamo verso viale Valsugana e corso Carlo Alberto dalle 8 alle 18 del 15 e 16 aprile per lavori di asfaltatura, tratto all’altezza della rotatoria corso Carlo Alberto/via Pergola, parziale chiusura della direttrice in direzione centro città dalle 8 alle 18 del 15 e 16 aprile per lavori di asfaltatura e tratto compreso tra la rotatoria corso Carlo Alberto/via Mauri (Ponte Alessandro Manzoni) e ponte ferroviario, totale chiusura dalle 8 alle 18 dal 17 al 18 aprile per lavori di asfaltatura (impresa Vitali per conto Amministrazione Comunale).

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481233

Servizio manutenzione – 0341 481372