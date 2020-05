LECCO – Il Comune di Lecco informa a proposito delle modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 11 a domenica 17 maggio.

via FIANDRA, tratto da via Besonda inferiore a via Fra’ Galdino, totale chiusura dal 6 al 14 maggio dalle 21 alle 6, per l’esecuzione di opere di manutenzione muratura di sostegno viadotto Anas (impresa Si.M.Co. Per conto di Anas);

via ASPROMONTE, tratto da via Trieste a via Caprera, parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo pavimentazione, dal 11 al 13 maggio (impredil Gelfi per conto di Tim);

via ASPROMONTE, da civico 22 a via Aspromonte, parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo pavimentazione, dal 11 al 13 maggio (impredil Gelfi per conto di Tim);

via PACINOTTI, altezza civico 19, parziale restringimento dal 11 al 13 maggio per lavori di allacciamento fognario (impresa Ballabio Costruzioni, per conto di privati);

viale DANTE controviale, totale chiusura dalle 5 alle 16 di sabato 9, mercoledì 13 e sabato 16 maggio, per lo svolgimento del mercato settimanale.

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 48123

Servizio manutenzione – 0341 481372