LECCO – Il Comune di Lecco informa a proposito delle modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 8 a domenica 14 giugno.

VIA SORA sul tratto e direzione compreso tra corso Matteotti e l’incrocio di via Sora tra le direttrici provenienti da via Mentana e da viale Adamello, senso unico proseguimento fino al 3 luglio (impresa Beltrami per Comune di Lecco);

VIA DEI RICCIOLI altezza civico 6 – parziale restringimento l’11 giugno per allacciamento gas (impresa Devizzi per Lereti).

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481233

Servizio manutenzione – 0341 481372