LECCO – Il Comune di Lecco informa a proposito delle modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 31 agosto a domenica 6 settembre.

In particolar modo si segnalano i provvedimenti relativi al passaggio del Giro d’Italia U23 di giovedì 3 settembre: sospensione temporanea della circolazione su L.L. PIAVE- L.L. IV NOVEMBRE – L.L. CADORNA – PIAZZA STOPPANI – L.L. C. BATTISTI – L.L. ISONZO – VIALE COSTITUZIONE – VIA L. DA VINCI / PONTE KENNEDY.

Comunichiamo inoltre le seguenti ulteriori modifiche alla viabilità della prossima settimana:

PONTE J.F.KENNEDY, divieto circolazione veicolare e pedonale sulla corsia e marciapiede con direzione di marcia da via Adda/L. da Vinci a rotatoria comune di Malgrate per proseguo lavori di riqualificazione del ponte, dal 3 agosto al 23 ottobre (impresa Civelli per conto Comune);

VIA BELFIORE, chiusura totale tratto e direzione di marcia da via Rivolta a via Lamarmora (ordinanza n° 170 del 18.08.2020) dal 25 agosto al 30 sottembre, per lavori di rinnovo rete gas (impresa Eurocondotte con conto di Lereti);

VIA PESCATORI, tratto tra VIA Plava e VIA Maggiore, totale chiusura, dal 28 luglio al 2 settembre, per rifacimento pavimentazione con sostituzione asfalto con porfido (impresa Vitali per conto del Comune);

VIA F.LLI TICOZZI 13 – VIA ROSSELLI 4 – VIALE RIMEMBRANZE 11 – VIA GARABUSO 2 – VIA TONALE angolo VIA CENAIA – VIA BAINSIZZA 26 – VIALE ADAMELLO – VIA GERENZONE 6 -4 – VIA GORIZIA 2 – VIA PARTIGIANI 83 – VIA DON INVERNIZZI 27 – VIA AGLIATI 10 – VIA BOLZANO 5 – VIA MOVEDO 58 – VIA S. EGIDIO 1 – VIA SANT’ EGIDIO angolo VIA AI MONTI – VIA GRAMSCI 16 – VIA CAVALESINE vari tratti – VIA D.L. MONZA 7 – VIA VALSECCHI vari tratti – CORSO S.M. DEL CARSO 37 – VIA DELLA ROGGIA 1 – PIAZZA S. ANTONIO 1 – VIA A.BONAITI 45-57 – CORSO M.S. GABRIELE 84 – VIA DA PORTO vari tratti – CORSO M. ORTIGARA vari tratti, interventi localizzati dal 31 agosto al 7 settembre per ripristino definitivo asfalto (impresa Pozzi per conto Lario Reti Holding);

VIA NAVA tratto tra l.l. Isonzo e via Parini, chiusura totale il 31 agosto per rifacimento asfalto – compresi i parcheggi (impresa Edil Europa per conto del Comune);

VIA DELL’ISOLA, chiusura parziale dal 1° al 2 settembre;

VIA BUOZZI, chiusura parziale dal 3 al 4 settembre;

VIA VILLATICO, chiusura parziale dal 31 agosto al 1° settembre, per allacciamento colonnine ricarica auto e bici (impresa Piazza per conto del Comune);

VIA BUOZZI tratto fronte Centro Sportivo, parziale restringimento dal 31 agosto al 5 settembre, per realizzazione infrastrutture di ricarica auto e bici elettriche (impresa Devizzi per conto Lereti);

PIAZZA GARIBALDI – VIA SAURO, chiusura totale dalle 20 alle 24 del 31 agosto per incontro politico presso palazzo Falk;

VIA GONDOLA, chiusura totale dalle 20 del 4 settembre alle 6 del giorno successivo per rifacimento asfalto nuova rotatoria (impresa Vitali Pietro per conto del Comune);

Per maggiori informazioni:

Servizio Viabilità – 0341 4812316

Servizio manutenzione – 0341 481371