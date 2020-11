LECCO – Il Comune di Lecco informa a proposito delle modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 2 a domenica 8 novembre.

Via BELFIORE, parziale restringimento dal 3 al 6 novembre per lavori di posa pozzetto (Imp. Sertori spa di Milano per conto di Fastweb);

Via XI FEBBRAIO, parziale restringimento dal 2 al 3 novembre per lavori di isolamento rete gas (Imp. Bertoldini srl di Premana per conto di Lereti);

Via BUOZZI BRUNO, dal civico 17 al 25, parziale restringimento dal 3 al 6 novembre per lavori di collegamento fibra ottica (imp. Cordnet srl di Bergamo);

Via CORNO MEDALE, chiusura totale dal 28 ottobre al 28 novembre per lavori di rinnovo rete gas (Imp. Devizzi di Cremeno per conto di Lereti);

Via GRAMSCI, dal civico 16 al 22, chiusura totale dal 3 al 5 novembre per lavoro smontaggio gru di cantiere (Imp. Edil2005 di Perledo);

Via VALSUGANA, chiusura totale corsia dal civico 12 alla rotatoria di C.so C.Alberto in data 2 novembre per lavori di asfaltatura pavimentazione stradale (Imp. Vitali Pietro di Cremeno per conto di Amministrazione comunale);

Via TIRABAGIA, chiusura totale dal 2 al 3 novembre per lavori di nuova derivazione rete gas (Imp. Bertoldini srl di Premana per conto di Lereti);

Prove di carico il 2 novembre: dalle 9.30 alle 10.30 sul ponte di via Nino Bixio tratto tra il civico 1 e via Sirtori, dalle 11 alle 12 sul ponte di via Guggiarolo, dalle 14.30 alle 15.30 sul ponte di via Luigi Da Porto;

Prove di carico il 3 novembre dalle 9.30 alle 12.30 sul ponte di via Oslavia, dalle 14.30 alle 16.30 sul ponte di via al Ponte e contestuale sospensione del senso unico di marcia nella direzione di marcia da via Capolino a via Asilo Monumento con conseguente istituzione di senso unico alternato;

PONTE J.F.KENNEDY, prosecuzione divieto circolazione veicolare e pedonale sulla corsia e marciapiede con direzione di marcia da via Adda/L.da Vinci a rotatoria comune di Malgrate per proseguo lavori di riqualificazione del ponte fino al 27 novembre (impresa Civelli per conto comune);

PIAZZA PADRE CRISTOFORO, prosecuzione chiusura totale per intervento di riqualificazione fino al 30 novembre. La viabilità verrà modificata con l’inversione del senso di marcia del tratto di via Corti a senso unico che per tutta la durata dei lavori avrà la direzione da via Ghislanzoni a corso Martiri (impresa Vitali per conto del Comune).

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 4812316

Servizio manutenzione – 0341 481371