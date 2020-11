LECCO – Il Comune di Lecco informa a proposito delle modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 16 a domenica 22 novembre.

via DELLA PACE, tratto all’altezza del civico 4, parziale restringimento per lavori di isolamento rete gas in data 17 novembre (Imp. Costruzioni Bertoldini di Premana per conto di Lereti);

via BELFIORE, tratto all’altezza del civico 36, parziale restringimento per lavori di nuovo allaccio alla rete gas dal 19 al 20 novembre (Imp. Costruzioni Bertoldini di Premana per conto di Lereti);

via MARCHESINI, totale chiusura per lavori di rinnovo presa corrosa rete gas in data 16 novembre (Imp. Costruzioni Bertoldini di Premana per conto di Lereti);

via LUCIA, totale chiusura nel tratto compreso tra il civico 2 e il 10 per operazioni di carico e scarico materiale edile dalle 9 alle 13 del 18 novembre (Imp. Coedit di C. M.);

viale DON TICOZZI, nell’area di sosta antistante il centro polisportivo “Al Bione” con ingresso in viale Don Ticozzi dalle 8 del 10 novembre alle 24 del 31 marzo 2021, istituzione di divieto di transito, eccetto i veicoli del personale militare e sanitario, nonché delle persone che con i propri veicoli devono raggiungere le strutture temporanee per effettuare i tamponi per la ricerca COVID-19 in modalità “Drive-Through”, divieto di sosta permanente con rimozione forzata, senso unico di marcia con ingresso consentito dal parcheggio lato campi di calcio e uscita dalla rotatoria viale Don Ticozzi/via Toscanini;

ponte J. F. KENNEDY, prosecuzione divieto circolazione veicolare e pedonale sulla corsia e marciapiede con direzione di marcia da via Adda/L. da Vinci a rotatoria comune di Malgrate per proseguo lavori di riqualificazione del ponte fino al 27 novembre (impresa Civelli per conto Comune);

piazza PADRE CRISTOFORO prosecuzione chiusura totale per intervento di riqualificazione fino al 30 novembre. La viabilità verrà modificata con l’inversione del senso di marcia del tratto di via Corti a senso unico che per tutta la durata dei lavori avrà la direzione da via Ghislanzoni a corso Martiri (impresa Vitali per conto del Comune);

via BELFIORE, BESONDA INF., RIVOLTA proroga divieto di circolazione veicolare per lavori alla rete gas dal 16 al 18 novembre senso unico di marcia in via Belfiore nel tratto e direzione da via Rivolta a via Baracca (Imp. Eurocondotte Srl per conto di Lereti);

via CORNO MEDALE proroga chiusura totale fino al 28 novembre per lavori di rinnovo rete gas (Imp. Devizzi di Cremeno per conto di Lereti).

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371