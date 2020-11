LECCO – Il Comune di Lecco informa a proposito delle modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 30 novembre a domenica 6 dicembre.

Segnaliamo in maniera particolare la totale chiusura di viale Dante con la sospensione della circolazione veicolare e pedonale per una durata non superiore ai 10/15 minuti in data 30 novembre per i lavori di posizionamento autogrù (Impresa Arosio Trasporti di Desio).

Saranno in vigore inoltre le seguenti ulteriori modifiche:

via ISOLA VILLATICO, corso BERGAMO, via ALLE FORNACI, corso C. ALBERTO, via UGO BASSI, via G. AMENDOLA, localizzati o parziali restringimenti per interventi definitivi di ripristino sede stradale dal 23 novembre al 7 dicembre (Impresa F.lli Locatelli SAS di Introbio per conto di ENEL);

corso PROMESSI SPOSI, via AI POGGI, via FILANDA, corso ACHILLE GRANDI, localizzati o parziali restringimenti per interventi definitivi di ripristino sede stradale dal 23 novembre al 7 dicembre (Impresa F.lli Locatelli SAS di Introbio per conto di ENEL);

via A. PILONI, via FIUME, localizzati o parziali restringimenti per interventi definitivi di ripristino sede stradale dal 23 novembre al 7 dicembre (Impresa F.lli Locatelli SAS di Introbio per conto di ENEL);

via RESINELLI, dal 2 dicembre sino a fine lavori, divieto di sosta nell'area di parcheggio per lavori di piantumazione (Impresa Vitali Pietro srl di Cisano Bergamasco);

via QUARTO, tratto all'altezza del civico 29, parziale restringimento per lavori di rifacimento utenza acqua dal 2 al 3 dicembre (Impresa Edil Lario cad per conto di Lario Reti Holding spa);

via BELFIORE incrocio via Risorgimento, parziale restringimento per lavori di perdita acqua dal 3 al 4 dicembre (Impresa Edil Lario cad di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa);

via MASCARI, a partire dal 1° dicembre, chiusura del primo tratto della scalinata della Canonica fino al civico 4 (Impresa Vitali Pietro di Cisano Bergamasco);

via S. F. D'ASSISI, via PARINI e via DELL'EREMO, parziale restringimento dal 1 al 10 dicembre per lavori di posa infrastruttura in fibra ottica (Impresa Diago srl di Collebeato per conto di Intred spa);

per lavori di posa infrastruttura in fibra ottica (Impresa Diago srl di Collebeato per conto di Intred spa; viale DON TICOZZI, nell’area di sosta antistante il centro polisportivo “Al Bione” con ingresso in viale Don Ticozzi dalle 8 del 10 novembre 2020 alle 24 del 31 marzo 2021, istituzione di divieto di transito, eccetto i veicoli del personale militare e sanitario, nonché delle persone che con i propri veicoli devono raggiungere le strutture temporanee per effettuare i tamponi per la ricerca COVID-19 in modalità “Drive-Through”, divieto di sosta permanente con rimozione forzata, senso unico di marcia con ingresso consentito dal parcheggio lato campi di calcio e uscita dalla rotatoria viale Don Ticozzi/via Toscanini.

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371