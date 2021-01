LECCO – Il Comune di Lecco informa a proposito delle modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 4 a domenica 10 gennaio 2021.

via GONDOLA, tratto all’altezza del civico 16 parziale, restringimento per lavori di rinnovo presa per perdita acqua dal 4 al 5 gennaio (Impresa Edil Lario cad di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa);

via SANTO STEFANO, tratto all’altezza del civico 12, parziale restringimento per lavori di rinnovo presa per perdita acqua dal 7 al 8 gennaio, (Impresa Edil Lario cad di Galbiate per conto di lario Reti Holding spa);

via ROVINATA, totale chiusura per lavori di rinnovo presa perdita acqua dal 5 al 6 gennaio (Impresa Edil Lario cad di Galbiate per conto di lario Reti Holding spa);

via VENETO, totale chiusura per lavori di rinnovamento rete gas fino al 21 gennaio (Impresa Eurocondotte srl di Muggiò per conto di Lereti);

viale DON TICOZZI, nell’area di sosta antistante il centro polisportivo “Al Bione” con ingresso in viale Don Ticozzi dalle 8 del 10 novembre 2020 alle 24 del 31 marzo 2021, istituzione di divieto di transito, eccetto i veicoli del personale militare e sanitario, nonché delle persone che con i propri veicoli devono raggiungere le strutture temporanee per effettuare i tamponi per la ricerca COVID-19 in modalità “Drive-Through”, divieto di sosta permanente con rimozione forzata, senso unico di marcia con ingresso consentito dal parcheggio lato campi di calcio e uscita dalla rotatoria viale Don Ticozzi/via Toscanini.

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 4812316

Servizio manutenzione – 0341 481371