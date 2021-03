LECCO – Il Comune di Lecco informa a proposito delle modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 29 marzo a domenica a aprile. La prossima settimana proseguono la totale chiusura – fino al 2 aprile – di via Mascari, nel tratto compreso tra via Cavour e via Del Pozzo, per lavori di ripristino della pavimentazione stradale e l’istituzione del senso unico alternato regolato con semaforo mobile – fino al 3 aprile – in lungo Lario Isonzo, nel tratto compreso tra via Nava e varco accesso alla APU di piazza Cermenati, per lavori di rifacimento della pavimentazione stradale. Entrambi gli interventi sono realizzati dall’impresa Vitali Pietro di Cisano Bergamasco per conto del Comune di Lecco.

Comunichiamo inoltre le seguenti ulteriori modifiche alla viabilità della prossima settimana:

via DON MINZONI, istituzione senso unico di marcia con direzione da via Tramaglino a via Renzo, per lavori di rifacimento linea tubazione gas dal 29 marzo al 30 aprile (impresa Bianchi Costruzioni srl di Ballabio per conto di Lereti spa);

via STELVIO, chiusura totale e divieto sosta nel tratto tra via alle Caviate e via Dell’Abbadia dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17 dal 29 marzo al 2 aprile per lavori di taglio vegetazione della parete a monte strada (impresa Riva Giardini per conto Comune di Lecco);

via Fratelli ROSSELLI, parziale restringimento dal 29 al 30 marzo per nuovo allaccio rete gas (impresa Edilalario Cad per conto LRH);

via VITTORIO VENETO, parziale restringimento per interventi rete gas dal 29 al 30 marzo (impresa Edillario Cad per conto LRH);

via DON LUIGI MONZA, altezza civici 19/21, parziale restringimento per riparazione cavo telefonico il 26 e 27 marzo (impresa Mds per conto di Tim);

interventi longitudinali e/o di parziali restringimenti per posa rete fibra ottica dal 29 marzo al 2 aprile (impresa Sirti per conto Open Fibre) in via GALILEI, via MARSALA, viale delle RIMEMBRANZE, via PASCOLI, via TONALE, via DON POZZI, via SOLFERINO, via BESONDA inferiore, via BESONDA superiore, via C.L. a FOSSOLI, corso PROMESSI SPOSI, via FIANDRA, via AMENDOLA, via GIUSTI, via TUBI, via RISORGIMENTO, via MARONCELLI, via MARCONI, via TURBADA;

via CESURA, altezza civico 26, parziale restringimento per lavori di isolamento presa il 30 e 31 marzo (impresa Edillario Cad per conto di LRH);

corso MATTEOTTI, altezza civico 112, parziale restringimento per lavori di isolamento impianto il 1° aprile (impresa Devizzi per conto di Le reti);

via CABAGAGLIO, tratto finale, chiusura totale per allacciamento reti il 2 aprile (impresa Edilalrio cad per conto di LRH);

viale DON TICOZZI, nell’area di sosta antistante il centro sportivo comunale Al Bione con ingresso in viale Don Ticozzi, prosecuzione del divieto di transito, eccetto i veicoli del personale militare e sanitario, nonché delle persone che con i propri veicoli devono raggiungere le strutture temporanee per effettuare i tamponi per la ricerca COVID-19 in modalità Drive-Through, divieto di sosta permanente con rimozione forzata, senso unico di marcia con ingresso consentito dal parcheggio lato campi di calcio e uscita dalla rotatoria viale Don Ticozzi/via Toscanini.

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371