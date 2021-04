LECCO – Il Comune di Lecco informa a proposito delle modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 19 a domenica 25 aprile.

via MASCARI, tratto all’altezza del civico 35, istituzione di divieto di circolazione dal 20 al 21 aprile dalle 8 alla 17 per lavori allaccio alla rete fognaria (Impresa Edil Lario Cad per conto di Lario Reti Holding);

via CAMPANELLA, tratto compreso tra via Bolis e corso Monte San Gabriele, istituzione di divieto di circolazione veicolare dal 20 aprile al 21 maggio dalle ore 8.30 alle 18 per lavori di rinnovo tubazione gas (impresa Devizzi di Cremeno per conto di Lario Reti gas);

corso MONTE ORTIGARA, tratto all’altezza de civico 48, parziale restringimento per lavori di rinnovo allaccio gas dal 19 al 20 aprile (Impresa Edil Lario Cad di Galbiate per conto di Lario Reti Holding);

Interventi longitudinali e/o di parziali restringimenti per posa rete fibra ottica dal 19 al 23 aprile (impresa Sirti spa di Milano per conto Open Fiber) in vicolo LA LUNGA, via CALDONE, via G.POZZI, via PASCOLI, via SOLFERINO, via BELFIORE, via DON CONSONNI, via BELLEDO, via F.LLI BRONZETTI, via DELL’EREMO, via GIOTTO, via MASACCIO, via RISORGIMENTO, via ROCCOLO (impresa Valtellina di Gorle per conto Open Fiber);

via COL DI LANA, tratto all’altezza del civico 38, parziale restringimento per lavori di rinnovo allaccio e sostituzione contatore dal 22 al 23 aprile (Impresa Edil Lario Cad di Galbiate per conto di Lario Reti Holding);

corso BERGAMO, tratto all’altezza del civico 96, parziale restringimento per lavori di isolamento rete gas in data 21 aprile (impresa Devizzi di Cremeno per conto di Lario Reti Holding spa);

via NAZARIO SAURO, tratto all’altezza del civico 3 istituzione di senso unico alternato con moviere per lavori di allaccio rete fognaria dal 21 al 22 aprile (Impresa Edil Lario Cad di Galbiate per conto di Lario Reti Holding);

viale DON TICOZZI, nell’area di sosta antistante il centro sportivo comunale Al Bione con ingresso in viale Don Ticozzi, divieto di transito fino alle ore 24 del 30 settembre, eccetto i veicoli del personale militare e sanitario, nonché delle persone che con i propri veicoli devono raggiungere le strutture temporanee per effettuare i tamponi per la ricerca COVID-19 in modalità Drive-Through, divieto di sosta permanente con rimozione forzata, senso unico di marcia con ingresso consentito dal parcheggio lato campi di calcio e uscita dalla rotatoria viale Don Ticozzi/via Toscanini.

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371