LECCO – Il Comune di Lecco informa a proposito delle modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 3 a domenica 9 maggio.

Interventi longitudinali e/o di parziali restringimenti per posa rete fibra ottica dal 3 al 7 maggio sulle seguenti vie: BOLZANO, GRAMSCI, DON LUIGI MONZA (impresa Ceit per conto Open Fiber), PERGOLA, FILANDA, REDIPUGLIA, MONSIGNOR POLVARA, EREMO, BESONDA INFERIORE, ROCCOLO (impresa Valtellina per conto Open Fiber), DON POZZI, PASTRENGO, SOLFERINO, COL DI LANA, XI FEBBRAIO, LEGNANO, PARINI, PALESTRO (impresa Sirti per conto Open Fiber);

via TRAMAGLINO, totale chiusura per rifacimento linea gas dal 5 maggio al 4 giugno (impresa Bianchi per Lereti);

via NAZARIO SAURO, parziale restringimento per intervento allaccio fognatura il 3 e 4 maggio (impresa Edil lario cad per conto di LRH);

via CARLO CATTANEO, il 6 maggio dalle 5 alle 6, all’altezza del civico 77, totale chiusura per scarico materiale presso cantiere edile; nel tratto compreso tra via Cairoli e il civico 77, sospensione temporanea del senso unico di marcia e per consentire il transito dei residenti di via Carlo Cattaneo e di via Cairoli (nel tratto compreso tra viale Dante e il varco di accesso alla ZTL), al fine del raggiungimento del varco di uscita dalla ZTL di via Nazario Sauro, sospensione temporanea della ZTL all’altezza del varco di via Cairoli (società Mary Pek srl);

viale DON TICOZZI, nell’area di sosta antistante il centro sportivo comunale Al Bione con ingresso in viale Don Ticozzi, divieto di transito fino alle 24 del 30 settembre, eccetto i veicoli del personale militare e sanitario, nonché delle persone che con i propri veicoli devono raggiungere le strutture temporanee per effettuare i tamponi per la ricerca COVID-19 in modalità Drive-Through, divieto di sosta permanente con rimozione forzata, senso unico di marcia con ingresso consentito dal parcheggio lato campi di calcio e uscita dalla rotatoria viale Don Ticozzi/via Toscanini.

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371