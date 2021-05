LECCO – Il Comune di Lecco informa a proposito delle modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 17 a domenica 23 maggio.

interventi longitudinali e/o di parziali restringimenti per posa rete fibra ottica dal 17 al 21 maggio in via XI FEBBRAIO, via DON POZZI, via PASTRENGO, via CALDONE, via LEGNANO maggio (impresa Sirti spa di Milano per conto Open Fiber); via BELLEDO, via ROCCOLO, via XI FEBBRAIO, corso PROMESSI SPOSI, via FILANDA, via DIGIONE, via RIVOLTA e via MARCO D’OGGIONO (impresa Valtellina di Gorle per conto Open Fiber);

corso PROMESSI SPOSI, tratto all’altezza del civico 57, parziale/localizzato restringimento per lavori di riparazione perdita urgente dal 17 al 18 maggio (impresa Edil Lario Cad di Galbiate per conto di Lario Reti Holding);

via PONCHIELLI, angolo via Fornaci, parziale/ longitudinale restringimento per lavori alla rete fognaria dal 17 al 18 maggio (impresa Edil Lario Cad di Galbiate per conto di Lario Reti Holding);

via FIGINI, parziale restringimento per lavori di sostituzione chiusini rete fognaria dal 17 al 18 maggio (impresa Edil Lario Cad di Galbiate per conto Lario Reti Holding);

via AMENDOLA, incrocio via Martiri, spegnimento impianto semaforico incrocio regolamentato con movieri dalle 21 del 20 maggio alle 6 del 21 maggio (Impresa Devizzi di Cremeno per conto di Lereti spa);

interventi longitudinali e/o di parziali restringimenti per posa rete fibra ottica dal 17 al 21 maggio (impresa Ceit spa di San Giovanni Teatino per conto Open Fiber) in via BOLZANO, via CAVALESINE, via DON LUIGI ORIONE, via GALILEO GALILEI e via ALLE VILLETTE;

viale DON TICOZZI, nell’area di sosta antistante il centro sportivo comunale Al Bione con ingresso in viale Don Ticozzi, divieto di transito fino alle ore 24 del 30 settembre, eccetto i veicoli del personale militare e sanitario, nonché delle persone che con i propri veicoli devono raggiungere le strutture temporanee per effettuare i tamponi per la ricerca COVID-19 in modalità Drive-Through, divieto di sosta permanente con rimozione forzata, senso unico di marcia con ingresso consentito dal parcheggio lato campi di calcio e uscita dalla rotatoria viale Don Ticozzi/via Toscanini.

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371