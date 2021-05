LECCO – Il Comune di Lecco informa a proposito delle modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 31 maggio a domenica 6 giugno. Ricordiamo in maniera particolare gli interventi di manutenzione sull’elettrodotto T411 Bulciago-Lecco nel tronco compreso tra il palo 80 e il palo 85, localizzati tra il Comune di Lecco e il Comune di Pescate, in corso fino al 22 giugno e consistenti in:

INTERVENTI IN ORARIO SERALE E NOTTURNO

dalle 21 di lunedì 14 giugno alle 5 di martedì 15 giugno; dalle 21 di martedì 15 giugno alle 5 di mercoledì 16 giugno; dalle 21 di mercoledì 16 giugno alle 5 di giovedì 17 giugno; dalle 21 di giovedì 17 giugno alle 5 di venerdì 18 giugno; dalle 21 di lunedì 21.06.2021 alle 5 di martedì 22 giugno; dalle 21 di martedì 22.06.2021 alle 5 di mercoledì 23 giugno

con istituzione di divieto di transito in corso Carlo Alberto, nel tratto compreso tra la rotatoria Carlo Alberto/Pergola e la rotatoria Valsugana/Carlo Alberto/Emanuele Filiberto; via G. Mauri, tratto e direzione comprese tra corso Carlo Alberto e gli svincoli SS 36 di via Buozzi (compreso accesso al ponte Manzoni”); via Buozzi, dal civico 37 fino agli svincoli SS 36 di via Buozzi, con accesso consentito al depuratore; via Buozzi, dal civico 15, fronte parcheggio attività commerciale “Esselunga” fino agli svincoli SS 36 di via Buozzi; via Macon, tratto compreso fra il civico 6 e l’intersezione con via Figini; via Figini, tratto compreso tra il civico 57 e il civico 55; viale Don Ticozzi, tratto compreso tra la rotatoria Don Ticozzi /Toscanini e l’intersezione con via Buozzi, con transito consentito verso lo scalo merci;

sospensione del senso unico di marcia e istituzione del doppio senso di marcia, per consentire il transito veicolare dei residenti e/o titolari di accessi, in corso Carlo Alberto sulla sola corsia di marcia lato centro commerciale “Le Piazze”, dalla rotatoria C. Alberto/Pergola alla rotatoria C. Alberto/Valsugana /E. Filiberto; via Figini tratto compreso tra via Macon e via G. Mauri;

divieto di sosta con rimozione forzata in via Macon, sui tratti interessati dal divieto di transito; via Figini, sui tratti interessati dal divieto di transito; piazza Atleti Azzurri d’Italia, porzione parcheggio lato destro rispetto all’accesso dalle 8 del 24 maggio alle 8 del 23 giugno, eccetto sabato e festivi.

Segnaliamo inoltre le seguenti ulteriori modifiche alla viabilità della prossima settimana:

Interventi longitudinali e/o di parziali restringimenti per posa rete fibra ottica dal 31 maggio al 3 giugno in via PASTRENGO, PALESTRO, GALILEI e VERCELLONI (impresa Sirti spa di Milano per conto Open Fiber), via FIOCCHI, RISORGIMENTO, RIVOLTA, ROCCOLO, XI FEBBRAIO, GHISLANZONI, BELLEDO, CONSONNI, DIGIONE, BADONI e FERRIERA (impresa Valtellina di Gorle per conto Open Fiber), via BOLZANO, CAVALESINE, DON LUIGI MONZA, DON LUIGI ORIONE, ALLE VILLETTE (impresa Ceit Spa di S.Giovanni Teatino per conto Open Fiber);

interventi localizzati e/o di parziali restringimenti per ripristino definitivo della sede stradale dal 31 maggio al 13 giugno in via MONTEBELLO, 11, via PARINI, via S.ACQUSTO, 11-15, via DELL’ISOLA, 24, via GONDOLA, 16/A, via AMENDOLA, 55, via TUBI, 6, via DEI RICCIOLI, 6, via FERRARI, 12, corso BERGAMO, 4, via DELLA PACE, 4, via A. GRANDI, via TIRABAGIA, via IX FEBBRAIO, via VALSUGANA;

via BELVEDERE, tratto all’altezza del civico 20, parziale/longitudinale restringimento per lavori di nuovo allaccio gas in data 31 maggio (Impresa Devizzi di Cremeno per conto di Lereti spa);

via PASUBIO, tratto all’altezza del civico 5, parziale restringimento per lavori di nuovo allaccio alla rete fognaria dal 4 al 5 giugno (Impresa Edil Lario Cad di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa);

via FRATELLI ROSSELLI, parziale restringimento per lavori di formazione e ripristino marciapiede dal 31 maggio al 4 giugno (Impresa Edile Rigamonti di Rigamonti Luigi e Carlo s.n.c. di Lecco);

via BATTELLO, parziale/ longitudinale restringimento per lavori di posa tubazioni rete fognaria dal 31 maggio al 3 giugno (Impresa Edil Lario Cad di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa);

via PETRELLA proroga di divieto di transito veicolare e di transito pedonale sulla scalinata dal 30 maggio al 25 giugno (Impresa Vitali Pietro srl per conto Comune d Lecco);

via AI POGGI, tratto compreso tra il civico 107 e la chiesa località Malnago, istituzione di senso unico alternato a mezzo impianto semaforico mobile, con regolazione in base all’andamento del cantiere dal 3 al 4 giugno dalle 8.30 alle 18 (Impresa Vitali Pietro s.r.l. per conto Comune di Lecco);

viale DON TICOZZI, nell’area di sosta antistante il centro sportivo comunale Al Bione con ingresso in viale Don Ticozzi, divieto di transito fino alle ore 24 del 30 settembre, eccetto i veicoli del personale militare e sanitario, nonché delle persone che con i propri veicoli devono raggiungere le strutture temporanee per effettuare i tamponi per la ricerca COVID-19 in modalità Drive-Through, divieto di sosta permanente con rimozione forzata, senso unico di marcia con ingresso consentito dal parcheggio lato campi di calcio e uscita dalla rotatoria viale Don Ticozzi/via Toscanini.

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371