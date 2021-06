LECCO – Il Comune di Lecco informa a proposito delle modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 14 a domenica 20 giugno.

via Rovinata, in data 17 giugno, totale chiusura per istituzione divieto di transito veicolare per lavori di ripristino definitivo della sede stradale (impresa Edil Lario Cad di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa)

via Ramello, tratto all’altezza del civico 50, in data 18 giugno, parziale restringimento per lavori di ripristino della sede stradale (impresa Edil Lario Cad di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa)

corso Matteotti, tratto all’altezza del civico 104, dal 17 al 18 giugno, parziale/longitudinale restringimento per lavori di interramento linea BT (impresa Piazza Carlo di Introbio per conto di Enel spa)

via Cesura, tratto all’altezza del civico 34, in data 18 giugno, parziale restringimento per lavori di isolamento reta gas (impresa Devizzi di Cremeno per conto di Lereti spa)

via Baruffaldi, tratto confinante con immobile posto in corso Monte San Gabriele, dal 17 al 18 giugno, parziale restringimento per lavori di manutenzione tetto (impresa Devizzi di Cremeno per conto di privati)

interventi longitudinali e/o di parziali restringimenti per posa rete fibra ottica dal 14 al 18 giugno in via Bolzano, via Cavalesine, via Don Luigi Orione, via alle Villette (impresa Ceit spa per conto Open Fiber)

interventi longitudinali e/o di parziali restringimenti per posa rete fibra ottica dal 14 al 18 giugno in via Pastrengo, via Col Di Lana, via Montanara, via Palestro (impresa Sirti spa per cnto di Open Fiber):

via Petrella, dal 30 maggio al 25 giugno, proroga di divieto di transito veicolare e di transito pedonale sulla scalinata (impresa Vitali Pietro srl per conto di Amministrazione Comunale)

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371