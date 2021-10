LECCO – Il Comune di Lecco informa a proposito delle modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 11 ottobre a domenica 17 ottobre 2021.

Via Agliati, tratto tra via N. Castelli e Don Invernizzi, fino al 31 dicembre, per esecuzione interventi di rispristino muro di sostegno, istituzione del senso unico alternato, con diritto di precedenza ai veicoli percorrenti via Agliati in direzione corso Monte Santo, limite massimo di velocità 30 km/h e transito pedonale consentito lato civici pari (impresa Rigamonti per conto di privati);

via Amendola e via Digione, dal 14 al 20 ottobre, interventi localizzati e/o di parziali restringimenti, per interventi sulla rete MT in (impresa Piazza Carlo & C srl di Introbio per conto di Enel spa);

via Valsassina, tratto compreso tra il civico 6 e l’intersezione con via Paolo VI, fino alle 18:00 del 2 novembre, per lavori di realizzazione barriere di protezione guard-rail, istituzione, in base allo stato di avanzamento del cantiere stradale, del senso unico alternato regolamentato mediante movieri dalle 7 alle 8.30 e dalle 16.30 alle 17.30 da lunedì a venerdì e mediante impianto semaforico nelle restanti fasce orarie e nei giorni festivi e limite massimo di velocità 20 km/h sul tratto interessato dai lavori (impresa Oberti G srl per conto del Comune);

via Grigna, tratto all’altezza del civico 6, in data 11 ottobre, parziale restringimento per lavori di allaccio alla rete fognaria (impresa Oliverio Costruzioni e Ristrutturazioni di Merate);

via Ferriera, civico 8, e via Carlo Porta, fino al 24 ottobre, parziale/longitudinale restringimento per lavori di rinnovo prese e isolamento gas (impresa Devizzi di Cremeno per conto di Lereti spa);

via Donizetti, dall’11 al 12 ottobre, parziale/longitudinale restringimento per lavori di nuovo allaccio alla linea telefonica (impresa MDS Impianti srl di Colico per conto di TIM spa);

corso Monte Ortigara, tratto all’altezza del civico 46, e via Don Pozzi, tratto all’altezza del civico 17/A, dal 13 al 14 ottobre, parziale/longitudinale restringimento per lavori di nuovo allaccio alla linea telefonica (impresa MDS Impianti srl di Colico per conto di TIM spa);

via del Roccolo, tratto all’altezza del civico 12, dall’11 al 13 ottobre, parziale restringimento per spostamento passaggio pedonale (impresa Pirola snc di Castello Brianza per conto di Lario Reti Holding spa);

via Benvenuto Cellini, dal 15 al 21 ottobre, parziale/longitudinale restringimento per lavori di ripristino definitivo della sede stradale (impresa Sirti spa per conto di Open Fiber);

via Gondola, tratto all’altezza del civico 1, proroga lavori fino al 13 ottobre per parziale/localizzato restringimento per lavori di allaccio alla rete BT (impresa Piazza Carlo & C. srl per conto di Enel spa);

via Nava, tratto compreso tra il civico 1 ed il civico 19, dalle 9:00 alle 18:00 dall’11 al 15 ottobre, per occupazione suolo pubblico per installazione ponteggio e successivo intervento di tinteggiatura facciate in via P. Nava, sospensione doppio senso di circolazione ed istituzione senso unico di circolazione sulla corsia di marcia in direzione via Parini, direzione obbligatoria a destra per i veicoli in transito in via G. Parini giunti in corrispondenza dell’intersezione Parini/Nava, direzione obbligatoria a destra per i veicoli in uscita dalle aree di sosta di via Nava, limite massimo di velocità 20 km/h e transito pedonale consentito lato civici pari.

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371