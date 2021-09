LECCO – Il Comune di Lecco informa a proposito delle modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 6 a domenica 12 settembre 2021.

via Agliati, tratto tra via N. Castelli e Don Invernizzi, dal 25 agosto al 30 settembre, per esecuzione interventi di rispristino muro di sostegno, viene istituito senso unico alternato, con diritto di precedenza ai veicoli percorrenti via Agliati in direzione corso Monte Santo; limite massimo di velocità 30km/h; transito pedonale consentito lato civici pari (impresa Rigamonti per conto di privati);

interventi longitudinali e/o di parziali restringimenti per posa rete fibra ottica dall’8 al 12 settembre in via Castagnera, via Badoni, via Pini, via Grassi, via Ca Rossa (impresa Daq Lan S.r.l. di Bergamo);

via Tubi, dalle 7 del 23 agosto alle 20 del 9 ottobre, per esecuzione di lavori edili e occupazione di suolo pubblico, viene istituito divieto di circolazione veicolare eccetto accesso/uscita ai civici 47 e 49, tratto compreso tra via XI Febbraio e l’ingresso pedonale A.T.S; sospensione senso unico di circolazione e istituzione doppio senso di circolazione solo per accesso/uscita ai civici 47 e 49; obbligo di dare precedenza e svolta a destra per i veicoli in uscita da via Tubi in via XI Febbraio; limite massimo di velocità 20 km/h (impresa Mi.Da Impianti srl);

interventi longitudinali e/o di parziali restringimenti per posa rete fibra ottica dal 6 al 10 settembre in via Arlenico, via Tito Speri, via Besonda Inferiore, via Besonda Superiore (impresa Valtellina di Gorle per conto di Open Fiber);

via Vittorio Veneto, dal 6 al 10 settembre, parziale/longitudinale restringimento per rispristino definitivo della pavimentazione stradale (impresa Pozzi Virginio di Lecco);

corso Bergamo, tratto all’altezza del civico 27, dall’8 al 9 settembre, parziale restringimento per lavori di recupero cavo MT (impresa Piazza Carlo di Lecco per conto di Enel spa);

interventi longitudinali e/o di parziali restringimenti per posa rete fibra ottica dal 6 al 17 settembre in via F.Lli Rosselli (da via Don Pozzi a via Cantarelli), via Don Giuseppe Pozzi (da via Solferino a vicolo La Lunga), via Solferino (da via Matteotti a via Don Pozzi), corso Matteotti dal civico 54 al civico 62), vicolo La Lunga dal civico 2 al civico 6 (impresa Sittel di Milano per conto di Open Fiber);

via Monte Ortigara e corso Monte San Gabriele, nel tratto compreso tra Corso Monte Ortigara e via Quarto, dal 6 al 18 settembre, per lavori di rifacimento di chiusini dei pozzetti elettrici (sarà garantito il transito dei veicoli di soccorso per funzioni di emergenza) viene istituto senso unico alternato regolamentato a mezzo impianto semaforico permanente per tutta la durata dell’installazione del cantiere; limite massimo di velocità 20 Km/h sul tratto interessato dai lavori (impresa Livio impianti srl per conto del Comune di Lecco);

via Luera, tratto compreso tra la via Griso e via Bellavista, il 10 settembre dalle 8 alle 18, chiusura totale per lavori di rifacimento pavimentazione stradale (impresa Vitali Pietro di Cisano Bergamasco per conto del Comune di Lecco);

corso Matteotti, intersezione via Fogazzaro, il 9 settembre dalle 8 alle 16, chiusura totale per lavori di rifacimento pavimentazione stradale (impresa Vitali Pietro di Cisano Bergamasco per conto del Comune di Lecco);

corso San Michele Del Carso, dal 2 al 8 settembre, per intervento di messa in sicurezza delle passerelle pedonali in corso San Michele del Carso, in corrispondenza del ponte sul torrente Gerenzone, viene istituito senso unico alternato, con diritto di precedenza ai veicoli percorrenti corso Monte San Gabriele in direzione discendente su corso San Michele del Carso; limite massimo di velocità 20 km/h; transito pedonale consentito solo lato civici dispari, su apposito percorso pedonale delimitato, adiacente alla carreggiata (impresa Devizzi di Cremeno per conto del Comune di Lecco);

vicolo La Torre, tratto compreso tra il civico 13 e il civico 21, dal 6 al 8 settembre dalle 6 alle 18, per intervento di stazionamento piattaforma autocarrata per imbiancatura istituzione di divieto di circolazione veicolare.

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371