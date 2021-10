LECCO – Il Comune di Lecco informa a proposito delle modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 25 a domenica 31 ottobre 2021.

Via AGLIATI, tratto tra via N. Castelli e Don Invernizzi, istituzione senso unico alternato, con diritto di precedenza ai veicoli percorrenti via Agliati in direzione corso Monte Santo; limite massimo di velocità 30 Km/h; transito pedonale consentito lato civici pari dal 1 ottobre al 31 dicembre per esecuzione interventi di rispristino muro di sostegno (impr. Rigamonti per conto di privati);

interventi localizzati e/o di parziali restringimenti per interventi di posa rete in fibra ottica dal 25 al 3 novembre (impresa Sirti spa di Milano per conto di Open Fiber) in via XI FEBBRAIO; via VERCELLONI; via PAPA GIOVANNI XXIII; via MARSALA; via LUNGA; via CANTARELLI;

via VALSASSINA, tratto compreso tra il civico 6 e l’intersezione con via Paolo VI, dalle 9 del 4 ottobre alle 18 del 2 novembre, in base allo stato di avanzamento del cantiere stradale, per lavori di realizzazione barriere di protezione “guard-rail” istituzione di senso unico alternato regolamentato mediante movieri dalle 7 alle 8.30 e dalle 16.30 alle 17.30 da lunedì a venerdì; mediante impianto semaforico nelle restanti fasce orarie e nei giorni festivi; istituzione limite massimo di velocità 20 Km/h sul tratto interessato dai lavori (Impresa Oberti G srl per conto dell’Amministrazione Comunale- ord. 186);

via DIGIONE, tratto all’altezza del civico 31, parziale restringimento per lavori sulla rete della BT dal 25 al 29 settembre (Impresa Piazza Carlo di Introbio per conto di Enel spa);

via BELVEDERE, tratto all’altezza del civico 30-31, per lavori di rimozione pavimentazione esistente ammalorata e rifacimento manto d’asfalto dell’area tra le barriere di protezione del passaggio a livello, sulla rete ferroviaria dalle 9 del 25 ottobre alle 17 del 28 ottobre, istituzione di divieto di transito veicolare e pedonale (Impresa P.M.G. srl di Offlaga per conto di RFI Spa);

corso MONTE ORTIGARA, tratto all’altezza del civico 1 per lavori di rifacimento allacciamento tubazione dalle 9 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30 di mercoledì 27 e giovedì 28 ottobre, istituzione di senso unico alternato regolamentato a mezzo movieri; limite massimo di velocità 20 Km/h sul tratto interessato dai lavori (Impresa Edil Lario Cad di Galbiate per conto di Lario Reti Holding);

c.so SAN MICHELE DEL CARSO per lavori di allaccio alla rete idrica dalle 9 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30 di giovedì 28 e venerdì 29 ottobre, istituzione di senso unico alternato regolamentato a mezzo movieri; limite massimo di velocità 20 Km/h sul tratto interessato dai lavori (Impresa Edil Lario Cad di Galbiate per conto di Lario Reti Holding);

via MICHELANGELO, tratto all’altezza del civico 18 e 34 per lavori di rinnovo allaccio rete idrica e sostituzione chiusino, dalle 9 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30 di lunedì 25 e martedì 26 ottobre, istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati e divieto di transito veicolare, eccetto residenti e attività produttive; sospensione senso unico di marcia ed istituzione senso unico alternato solo per residenti e attività produttive, nel tratto compreso tra il civico 18 e l’intersezione con via A. Oliveri, con ingresso/uscita dall’intersezione via Oliveri/Michelangelo; sospensione senso unico di marcia ed istituzione doppio senso di circolazione solo per residenti e attività produttive, nel tratto compreso tra il civico 18 e l’intersezione con via dell’Armonia con ingresso/uscita da via dell’Armonia; istituzione limite massimo di velocità 10 Km/h (Impresa Edil Lario Cad di Galbiate per conto di Lario Reti Holding).

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371