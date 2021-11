LECCO – Il Comune di Lecco informa a proposito delle modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 15 a domenica 21 novembre 2021.

interventi localizzati e/o di parziali restringimenti per interventi di posa rete in fibra ottica dal 15 al 21 novembre (impresa Sirti spa di Milano per conto di Open Fiber) in via CASTAGNERA, via PAPA GIOVANNI XXIII, via PASTRENGO, via VOLTURNO, via PALESTRO, corso MATTEOTTI, via COL DI LANA, via BAINSIZZA, via BALICCO, via CELLINI, via SOLFERINO, via TONALE, via CERNAIA, viale RIMEMBRANZA;

interventi localizzati e/o di parziali restringimenti per interventi di posa rete in fibra ottica dal 18 al 24 novembre (impresa Sirti spa di Milano per conto di Open Fiber) in via ACHILLE GRANDI, via BELFIORE, via DELL’EREMO, via LAMARMORA, via MONTELUNGO;

interventi localizzati e/o di parziali restringimenti per interventi di posa rete in fibra ottica dal 17 al 23 novembre (impresa Sirti spa di Milano per conto di Open Fiber), via PASCOLI, via DON GIUSEPPE POZZI, via XI FEBBRAIO, via TUBI;

interventi localizzati, longitudinali e/o di parziali restringimenti per interventi di posa cavo telefonico dal 15 al 26 novembre (impresa Tim Servizi Digitali s.p.a.) via RISORGIMENTO, via PETRARCA, via ARIOSTO;

via MONTALBANO, tratto all’altezza del civico 31 e 33, localizzato restringimento per lavori di rinnovo allaccio alla rete gas in data 16 novembre (Impresa Devizzi srl di Cremeno per conto di Lereti spa);

via PONCHIELLI, tratto all’altezza del civico 50, localizzato restringimento per lavori di rinnovo allaccio alla rete gas in data 18 novembre (Impresa Devizzi srl di Cremeno per conto di Lereti spa)

Via LUSCIANA, per lavori stradali, dalle 8.30 del 8 novembre alle 18 del 22 dicembre, istituzione di divieto di transito veicolare – il transito dei veicoli dei residenti e attività produttive verrà disciplinato in relazione all’andamento del cantiere stradale (Impresa Vitali Pietro di Cisano Bergamasco per conto del Comune di Lecco);

corso MONTE ORTIGARA, tratto all’altezza del civico 21, per intervento di rifacimento allacciamento tubazione, dalle 9 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30 di lunedì 15 e martedì 16 novembre, istituzione di senso unico alternato regolamentato a mezzo movieri, istituzione limite massimo di velocità 20 Km/h sul tratto interessato dai lavori (Impresa Edil Lario Cad di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa);

corso EMANUELE FILIBERTO, tratto all’altezza del civico 80, per lavori di nuovo allaccio alla rete idrica, dalle 9 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30 di giovedì 18 e venerdì 19 novembre, istituzione di senso unico alternato regolamentato a mezzo movieri, istituzione limite massimo di velocità 20/Km/h sul tratto interessato dai lavori (Impresa Edil Lario Cad di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa);

via BEZZECCA, tratto compreso tra il civico 17 e l’intersezione con via Aspromonte, per occupazione suolo pubblico, in data 15 novembre dalle 9 alle 11, istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata, divieto di circolazione veicolare, divieto di transito pedonale lato numeri civici pari garantendo il transito pedonale lato civici dispari;

piazza ERA, in occasione della commemorazione per il 70° anniversario dell’alluvione del Polesine, in data 17 novembre dalle 7 alle 14, istituzione in piazza Era, tratto compreso tra via Plava e piazza del Pesce, di divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata e in via Maggiore, tratto compreso tra via dei Pescatori e piazza del Pesce, di sospensione senso unico di circolazione ed istituzione doppio senso di circolazione;

via GALANDRA, tratto compreso tra il civico 24 e il ponte sul torrente Gerenzone e in via Gerenzone, tratto compreso tra il civico 2 e il ponte sul torrente Gerenzone, dalle 8.30 di lunedì 15 novembre alle 18 di sabato 14 maggio, per lavori di realizzazione nuova passerella pedonale, istituzione di divieto di circolazione, eccetto accesso pedonale alle proprietà;

corso MONTE SAN GABRIELE e corso MONTE ORTIGARA, tratto compreso tra il civico 30 e il civico 36, per interventi di messa in quota di chiusini, sistemazione cordoli e realizzazione asfaltatura, istituzione di divieto di transito veicolare eccetto residenti e attività dalle 20 alle 6 del giorno successivo nei giorni 9-10-11-12-15-16 e 17 novembre e dalle 20 del 18 novembre alle 8 del 19 novembre – durante le fasi di allestimento del cantiere e posizionamento macchinari l’impresa consentirà il transito con senso unico alternato gestito da movieri;

via MAZZUCCONI tatto all’altezza del civico 70 parziale restringimento per lavori di riparazione guasto cavo telefonico dal 15 al 16 novembre (Impresa MDS impianti srl per conto di Tim s.p.a.)

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371