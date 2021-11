LECCO – Il Comune di Lecco informa a proposito delle modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 22 a domenica 28 novembre 2021.

Tra le modifiche alla viabilità che interverranno in citta a partire dalla prossima settimana, segnaliamo in maniera particolare quelle che saranno determinate dagli interventi in programma dal 22 novembre al 29 gennaio dalle 8.30 alle 18.30 in via CROLLALANZA, via RIMEMBRANZA e via CALDONE per i lavori di rifacimento dell’impianto di illuminazione pubblica. Gli interventi saranno realizzati secondo un programma suddiviso in 8 differenti fasi.

FASE 1 – VIA CROLLALANZA, tratto tra il civico 5 e c.so Matteotti:

· divieto di transito veicolare sul tratto tra il civico 5 e c.so Matteotti;

· sospensione del senso unico di circolazione e contestuale istituzione doppio senso di circolazione sul tratto di via Crollalanza compreso tra il civico 5 e viale Rimembranza;

· limite di velocità 10 km/h;

· divieto di sosta con rimozione forzata sul tratto tra il civico 5 e c.so Matteotti, ambo i lati;

· direzioni consentite dritto e a destra per i veicoli in transito su viale Rimembranza.

FASE 2 – VIA CROLLALANZA, tratto tra il civico 5 e viale Rimembranza:

parziale restringimento della carreggiata e dell’intersezione con ripristino senso unico di circolazione in direzione viale Rimembranza;

limite di velocità 10 km/h.

FASE 3 – VIALE RIMEMBRANZA, tratto tra via Don Pozzi e via Crollalanza:

divieto di transito veicolare sul tratto tra via Don Pozzi e via Crollalanza;

sospensione dell’obbligo di direzione a destra per i veicoli che da via Crollalanza si immettono su viale Rimembranza;

direzione obbligatoria a sinistra per i veicoli in uscita da via Santa Maria su viale Rimembranza;

sospensione del senso unico di circolazione e contestuale istituzione doppio senso di circolazione sul tratto di viale Rimembranza compreso tra via Crollalanza via Caldone, per i soli veicoli dei residenti e della C.R.I. (volontari e mezzi di soccorso);

inversione del senso unico di marcia in via Caldone sul tratto compreso tra viale Rimembranza e via Don Pozzi;

divieto di accesso in via Caldone, altezza rotatoria Caldone/Solferino/Don Pozzi;

limite di velocità 10 km/h

divieto di sosta con rimozione forzata su tutto il viale Rimembranza.

FASE 4 – VIALE RIMEMBRANZA, tratto tra via Crollalanza e via Santa Maria:

· divieto di transito veicolare tratto tra Crollalanza e via Santa Maria;

· sospensione dell’obbligo di direzione a destra per i veicoli che da via Santa Maria si immettono su viale Rimembranza;

· sospensione del senso unico di circolazione e contestuale istituzione doppio senso di circolazione sul tratto di viale Rimembranza compreso tra via via Santa Maria e via Caldone;

· inversione del senso unico di marcia in via Caldone sul tratto compreso tra viale Rimembranza e via Don Pozzi;

· limite di velocità 10 km/h;

· divieto di sosta con rimozione forzata su tutto il viale Rimembranza.

FASE 5 – VIALE RIMEMBRANZA, tratto tra via Santa Maria e via Caldone:

· divieto di transito veicolare tratto tra via Santa Maria e via Caldone;

· sospensione del senso unico di circolazione e contestuale istituzione doppio senso di circolazione sul tratto di viale Rimembranza compreso tra via Santa Maria e via Crollalanza;

· sospensione direzione obbligatoria a destra per i veicoli in uscita da via Crollalanza;

· inversione del senso unico di marcia in via Caldone sul tratto compreso tra viale Rimembranza e via Don Pozzi;

· limite di velocità 10 km/h;

· divieto di sosta con rimozione forzata su tutto il viale Rimembranza.

FASE 6 – VIA CALDONE, tratto dal civico 16 a viale Rimembranza:

· divieto di transito veicolare tratto dal civico 16 a viale Rimembranza;

· sospensione del senso unico di circolazione e contestuale istituzione doppio senso di circolazione in base all’andamento del cantiere sul tratto di via Caldone compreso tra via Don Pozzi e il civico 16;

· limite di velocità 10 km/h.

FASE 7 – VIA CALDONE, tratto da via Marsala e viale Rimembranza:

· divieto di transito veicolare tratto da via Marsala e viale Rimembranza;

· parziale restringimento dell’area di intersezione tra via Caldone e viale Rimembranza (lato Istituto IMA);

· sospensione del senso unico di circolazione e contestuale istituzione doppio senso di circolazione in base all’andamento del cantiere sul tratto tra viale Rimembranza e via Marsala;

· sospensione dell’obbligo di svolta a sinistra per i veicoli che da via Marsala si immettono su via Caldone;

· sospensione del percorso pedonale e ciclabile compreso tra via Marsala e il civico 30 con istituzione senso unico di marcia in direzione via Bainsizza;

· limite di velocità 10 kmh;

· divieto di sosta con rimozione forzata su via Caldone nel tratto compreso tra viale Rimembranza e via Bainsizza.

FASE 8 – VIA CALDONE, tratto da via Marsala alla piazza della Chiesa:

· limite di velocità 10 km/h;

· divieto di sosta con rimozione forzata sul tratto ascendente lato civici pari compreso tra il percorso pedonale e ciclabile e l’intersezione con via Bainsizza.

Vi segnaliamo inoltre le seguenti ulteriori modifiche alla viabilità in programma per la prossima settimana:

via GALANDRA , tratto compreso tra il civico 24 e il ponte sul torrente Gerenzone, e via GERENZONE , tratto compreso tra il civico 2 e il ponte sul torrente Gerenzone, dalle 8.30 di lunedì 15 novembre alle 18.00 di sabato 14 maggio , per lavori di realizzazione nuova passerella pedonale, istituzione di Divieto di circolazione, eccetto accesso pedonale alle proprietà.

corso MONTE ORTIGARA , dal 23 al 24 novembre pp.vv. localizzato/parziale restringimento per lavori di rinnovo allaccio alla rete gas (impresa Devizzi srl di Cremeno per conto di Lereti spa);

, localizzato/parziale restringimento per lavori di rinnovo allaccio alla rete gas (impresa Devizzi srl di Cremeno per conto di Lereti spa); via CERNAIA e via VERCELLONI dal 22 al 28 novembre pp.vv. interventi localizzati e/o di parziali restringimenti per interventi di posa rete in fibra ottica (impresa Sirti spa di Milano per conto di Open Fiber).

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371