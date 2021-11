LECCO – Il Comune di Lecco informa a proposito delle modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 29 novembre a domenica 5 dicembre 2021.

Interventi localizzati e/o di parziali restringimenti per interventi di posa rete in fibra ottica dal 29 novembre al 13 dicembre 2021 (impresa Sirti spa di Milano per conto di Open Fiber) in via CALDONE, via CERNAIA, via VERCELLONI, via GALILEO GALILEI, via MARSALA;

Interventi localizzati e/o di parziali restringimenti per interventi di posa rete in fibra ottica dal 29 novembre al 10 dicembre 2021 (impresa Della Bianca Paolo di Roma per conto di Tim spa.) in via TORQUATO TASSO, via RISORGIMENTO, via PETRARCA FRANCESCO;

Piazza BIONE, tratto all’altezza del civico 12, parziale/localizzato restringimento per lavori di rinnovo allaccio gas in data 1° dicembre 2021 (Impresa Devizzi di Cremeno per conto di Lereti spa);

via MAGGIORE, tratto all’altezza del civico 29, per occupazione suolo pubblico dalle 8.30 alle 13.30 di lunedì 29 novembre 2021 istituzione di: divieto di transito in via Maggiore altezza civico 29, sospensione senso unico di circolazione ed istituzione senso unico alternato di circolazione in via Maggiore nel tratto compreso tra il civico 29 e via dei Pescatori, sospensione senso unico di circolazione ed istituzione senso unico alternato di circolazione in via Maggiore nel tratto compreso tra il civico 29 e piazza del Pesce;

via P. NAVA, nel tratto compreso tra il civico 1 ed il civico 19, dalle 9 alle 18 dei giorni 29 e 30 novembre 2021 per occupazione suolo pubblico, istituzione di: sospensione doppio senso di circolazione ed istituzione senso unico di circolazione sulla corsia di marcia in direzione via Parini, direzione obbligatoria a destra per i veicoli in transito in via G. Parini giunti in corrispondenza dell’intersezione Parini/Nava, direzione obbligatoria a destra per i veicoli in uscita dalle aree di sosta di via Nava, Limite massimo di velocità 20 Km/h. Transito pedonale obbligatorio su lato civici pari;

(proseguo) Via CROLLALANZA, via RIMEMBRANZA, via CALDONE, per lavori di rifacimento dell’impianto di illuminazione pubblica, dal 22 novembre 2021 al 29 gennaio 2022 dalle 8.30 alle 18.30 saranno interessate da otto fasi d’intervento. Tutti i dettagli a questo link, alla voce “Rione OLATE“;

(proseguo) Via GALANDRA e VIA GERENZONE, nel tratto compreso tra il civico 24 ed il ponte sul torrente Gerenzone e in via Gerenzone nel tratto compreso tra il civico 2 ed il ponte sul torrente Gerenzone, dalle 8.30 di lunedì 15 novembre 2021 alle 18 di sabato 14 maggio 2022, per lavori di realizzazione nuova passerella pedonale, istituzione di divieto di circolazione, eccetto accesso pedonale alle proprietà.

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371