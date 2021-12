LECCO – Il Comune di Lecco informa a proposito delle modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 27 dicembre 2021 a domenica 2 gennaio 2022.

interventi localizzati e/o di parziali restringimenti per interventi di posa cavo telefonico dal 27 al 30 dicembre (impresa Sirti spa di Milano per conto di Fibercop) in via UNDICI FEBBRAIO, via DON GIUSEPPE POZZI, via PALESTRO, via PASCOLI GIOVANNI;

via CALATAFIMI, dal civico 4 al civico 8, parziale restringimento per posa cavo telefonico dal 27 al 31 dicembre (Impresa Della bianca Paolo per conto di Tim. Servizi digitali spa);

via GOMEZ, tratto all’altezza del civico 6, parziale restringimento per lavori di allaccio alla rete idrica dal 29 al 30 dicembre (Impresa Edil Lario Cad srl di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa);

via VOLTA, tratto antistante il civico 6, per occupazione suolo pubblico dalle 9 alle 13 del giorno 27 dicembre, istituzione di senso unico alternato regolato a mezzo moviere, con regolazione in base all’andamento del cantiere, istituzione limite massimo di velocità 10 Km/h, transito pedonale consentito lato civici dispari;

via GALANDRA, tratto compreso tra il civico 24 ed il ponte sul torrente Gerenzone, e via GERENZONE, tratto compreso tra il civico 2 ed il ponte sul torrente Gerenzone, dalle 8.30 di lunedì 15 novembre alle 18 di sabato 14 maggio, per lavori di realizzazione nuova passerella pedonale, istituzione di divieto di circolazione, eccetto accesso pedonale alle proprietà.

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371