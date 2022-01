LECCO – Il Comune di Lecco informa a proposito delle modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 3 a domenica 9 gennaio 2022.

viale BRODOLINI centro vaccinale, al fine di agevolare il transito e la sosta dei veicoli in uso ai sanitari e utenti da sottoporre a vaccinazione presso la struttura, dal 1° gennaio fino al 30 giugno l’istituzione di: senso unico di marcia con ingresso consentito da via Overijse; divieto di accesso in via dell’Elettrochimica intersezione controviale di via Brodolini; stop dare precedenza nel controviale di via Brodolini intersezione via dell’Elettrochimica; divieto di sosta dalle 8 alle 20 con rimozione forzata, da lunedì a domenica, eccetto veicoli in uso a personale e utenti vaccinazioni; n. 3 stalli di sosta riservato ai veicoli a servizio di persone diversamente abili; direzione obbligatoria a sinistra per i veicoli in uscita dal parcheggio del civico n. 31 (ord. 266/2021);

viale BRODOLINI, per lavori di potatura alberi e siepi a margine della carreggiata, tratto compreso tra la rotatoria Brodolini/alla Spiaggia/Piazza delle Nazioni e l’intersezione con via Elettrochimica, dalle 8.30 alle 17 dei giorni 3, 4, 5 e 7 gennaio l’istituzione di: sospensione doppio senso di circolazione ed istituzione senso unico di circolazione, in direzione Bergamo; obbligo direzione diritto per i veicoli che, provenienti dal confine di Vercurago, devono procedere verso il centro città ed il polo vaccinale (Palataururs), eccetto ingresso/uscita per via alla Spiaggia e piazza delle Nazioni; obbligo direzione destra per i veicoli provenienti dalla via alla Spiaggia (lato campeggio) che si immettono sul viale Brodolini; limite massimo di velocità 30 Km/h (Impresa Riva Giardini per conto dell’Amministrazione Comunale. Ord. 264/2021);

via MONTEROBBIO, tratto all’altezza civico 13 per intervento di rifacimento allacciamento tubazione, dalle 8.30 alle 12 e dalle 13 alle 18 di lunedì 3 e martedì 4 gennaio, l’istituzione di: divieto di circolazione in via Monterobbio, in direzione ascendente dal civico n. 13 (Impresa Edil Lario Cad di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa. Ord 267/2021);

via AGLIATI, compreso tra l’intersezione con via Nino Castelli e via Don Antonio Invernizzi per proseguo lavori di ripristino muro di contenimento dal 1° al 31 gennaio istituzione di: senso unico alternato, con diritto di precedenza ai veicoli percorrenti via Agliati in direzione corso Monte Santo; limite massimo di velocità 30 Km/h; transito pedonale consentito lato civici pari (ord. 265/2021);

via GALANDRA, tratto compreso tra il civico 24 ed il ponte sul torrente Gerenzone, e via GERENZONE, tratto compreso tra il civico 2 ed il ponte sul torrente Gerenzone, dalle 8.30 di lunedì 15 novembre alle 18 di sabato 14 maggio, per lavori di realizzazione nuova passerella pedonale, istituzione di divieto di circolazione, eccetto accesso pedonale alle proprietà.

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371