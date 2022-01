LECCO – Il Comune di Lecco informa a proposito delle modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 10 a domenica 16 gennaio 2022.

Viale BRODOLINI, centro vaccinale, dal 1° gennaio fino al 30 giugno al fine di agevolare il transito e la sosta dei veicoli in uso ai sanitari e utenti da sottoporre a vaccinazione presso la struttura, l’istituzione di: senso unico di marcia con ingresso consentito da via Overijse; divieto di accesso in via dell’Elettrochimica intersezione controviale di via Brodolini; stop dare precedenza nel controviale di via Brodolini intersezione via dell’Elettrochimica; divieto di sosta dalle 8 alle 20 con rimozione forzata, da lunedì a domenica, eccetto veicoli in uso a personale e utenti vaccinazioni; n. 3 stalli di sosta riservato ai veicoli a servizio di persone diversamente abili; direzione obbligatoria a sinistra per i veicoli in uscita dal parcheggio del civico n. 31 (ord. 266/2021);

via AGLIATI, compreso tra l’intersezione con via Nino Castelli e via Don Antonio Invernizzi, dal 1° al 31 gennaio, per proseguo lavori di ripristino muro di contenimento istituzione di: senso unico alternato, con diritto di precedenza ai veicoli percorrenti via Agliati in direzione corso Monte Santo; limite massimo di velocità 30 Km/h; transito pedonale consentito lato civici pari (ord. 265/2021);

via GALANDRA, dalle 8.30 di lunedì 15 novembre alle 18 di sabato 14 maggio, tratto compreso tra il civico 24 ed il ponte sul torrente Gerenzone, e via GERENZONE, tratto compreso tra il civico 2 ed il ponte sul torrente Gerenzone per lavori di realizzazione nuova passerella pedonale, istituzione di divieto di circolazione, eccetto accesso pedonale alle proprietà;

via COSTITUZIONE, il 12 gennaio, interventi localizzati e/o di parziali restringimenti per opera di risanamento chiusino Telecom (impresa Impredilgelfi s.r.l. di Esine, BS, per conto di TIM SPA);

via SEMINARIO, il 10 e l’11 gennaio, interventi localizzati e/o di parziali restringimenti per opera di sostituzione asta saracinesca (impresa Edil lario cad srl di Galbiate per conto di Lario reti Holding spa);

via MENTANA, il 10 e l’11 gennaio, interventi localizzati e/o di parziali restringimenti per opera di rimessa in quota chiusino saracinesca(impresa Edil lario cad srl di Galbiate per conto di Lario reti Holding spa);

via MONETA, intersezione con via CONCORDIA, il 10 e l’11 gennaio, interventi localizzati e/o di parziali restringimenti per opera di sostituzione aste n. 2 saracinesche rotte (impresa Edil lario cad srl di Galbiate per conto di Lario reti Holding spa);

via ALLA ROVINATA, via FILANDA, via BELFIORE, via BELLEDO, via CONSONNI, via DELL’EREMO, dal 10 al 22 gennaio, interventi localizzati e/o di parziali restringimenti per opera di ripristino definitivo sede stradale (impresa Valtellina spa di Gorle, BG, per conto di Open fiber spa).

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371