LECCO – Il Comune di Lecco informa a proposito delle modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 29 agosto a domenica 4 settembre 2022.

via Perpetua, tratto all’altezza del civico 6, per lavori di allaccio alla rete fognaria dalle 8.30 alle 18.30 dei giorni 29 e 30 agosto, istituzione di divieto di circolazione (impresa Edil Lario Cad srl per conti di Soc. Lario Reti Holding spa);

via Ca’ Francoscio, per lavori di rifacimento della pavimentazione stradale dalle 8 di lunedì 29 agosto alle 18 di venerdì 16 settembre, istituzione di divieto di transito pedonale eccetto residenti (impresa MDR srl di Ponte Nossa per conto del Comune di Lecco);

via Agliati, tratto all’altezza del civico 16/24 occupazione suolo pubblico per lavori edili dalle 8 del 29 agosto alle 18 del 14 ottobre, istituzione di divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata, negli stalli individuati con segnaletica verticale (impresa Costruzioni Colombo Lilliano S.r.l. di Mandello del Lario);

via Catullo, ingresso parcheggio, per lavori di rifacimento impermeabilizzazione e successivo ripristino della pavimentazione dalle 8 di lunedì 29 agosto alle 18 di lunedì 31 ottobre, istituzione di divieto di transito veicolare con spegnimento impianto semaforico e divieto di sosta con rimozione forzata, negli stalli individuati con segnaletica verticale (impresa Devizzi srl di Cremeno);

via Dante, altezza civico 20, occupazione suolo pubblico per posizionamento ponteggio area di carico e scarico dalle 8 del 29 agosto alle 18 del 31 ottobre istituzione di rimodulazione corsia con segnaletica mobile, larghezza min. mt. 3.00 e limite massimo di velocità 30 km/h (lavori per conto di privati);

via Costituzione, intersezione con lungolario Isonzo, parziale restringimento per lavori di manutenzione dalle 7.30 alle 17.30 nei giorni 1 settembre e 9 settembre (impresa Cerri Pietro Cirillo);

via Gorizia, altezza civico 26, localizzato restringimento per lavori di posa elettrodo fisso con coupon metanodotto dalle 8 del 30 agosto alle 18 del 31 agosto (impresa Bianchi costruzioni srl di Ballabio);

via Parini, altezza civico 49, localizzato restringimento per lavori di posa elettrodo fisso con coupon metanodotto dalle 8 alle 18 del 29 agosto (impresa Bianchi costruzioni srl di Ballabio);

via San Nicolò, tratto all’altezza del civico 8/10, parziale restringimento per lavori di nuovo allaccio rete fibra ottica dal 29 agosto al 2 settembre (impresa MDS Impianti srl di Colico).

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371