LECCO – Il Comune di Lecco informa a proposito delle modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 5 a domenica 11 settembre 2022 con le segnalazioni puntuali di tutte le date e i luoghi in cui sono previsti i “lavori in corso” nell’arco di queste giornate. Eccone l’elenco completo, così come è stato puntualmente diramato dall’ufficio stampa di palazzo Bovara:

lungo Lario ISONZO (immagine a destra),tratto compreso tra via Nullo a via Leonardo da Vinci, dalle 19:00 di lunedì 5 settembre alle 7:00 di martedì 6 e dalle 19:00 di martedì 6 alle 7:00 di mercoledì 7 settembre, istituzione di obbligo di svolta a destra in direzione via Leonardo da Vinci e limite massimo di velocità 30 Km/h, per interventi di rifacimento giunti sulla soletta torrente Caldone (Impresa Cerri costruzioni di Talamona per conto del Comune di Lecco);

corso CARLO ALBERTO (immagine a sinistra), altezza sottopasso ferroviario, dalle 8:00 alle 17:00 di mercoledì 7 settembre, istituzione di senso unico alternato regolato a mezzo moviere, con regolazione in base all’andamento del cantiere e istituzione di limite massimo di velocità 30 Km/h, per intervento di ispezione e eventuali ripristini pulizia e taglio della vegetazione del ponte ferroviario di proprietà di RFI (Impresa C.E.F.I. SRL di Napoli);

corso SAN MICHELE DEL CARSO (Malavedo, strada vecchia Lecco-Ballabio) immagine a destra, tratto compreso tra il civico 37 e l’intersezione con via Credee, dalle 9:00 alle 18:00 del 5 e 6 settembre, istituzione di senso unico alternato regolamentato mediante impianto semaforico e limite massimo di velocità 30 Km/h sul tratto interessato dai lavori, per lavori di riasfaltatura della pavimentazione stradale (impresa Vitali Pietro s.r.l. per conto del Comune di Lecco);

via CAIROLI, tratto all’altezza del civico 72, dalle 5:00 alle 8:00 di lunedì 5 settembre, istituzione di divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata, negli stalli individuati con segnaletica verticale, per occupazione suolo pubblico, sosta temporanea di autogrù (impresa Autotrasporti Porro S.r.l. di Erba);

via ARLENICO tratto compreso tra il civico 18 e il civico 22, dalle 8:00 alle 17:00 di lunedì 5 settembre e mercoledì 7 settembre, istituzione di divieto di circolazione veicolare, sospensione del senso unico di circolazione e istituzione del doppio senso di marcia solo per transito residenti, limite massimo di velocità 30 Km/h e divieto di sosta permanente con rimozione forzata dal civico n. 10 al civico n. 18 al fine di consentire il transito ai residenti, per intervento di ispezione e eventuali ripristini pulizia e taglio della vegetazione del ponte ferroviario di proprietà di RFI (Impresa C.E.F.I. SRL di Napoli);

via ISOLA VILLATICO a Maggianico viuzza a ridosso di villa Gomez, dalle 8:00 del 7 settembre alle 18:00 dell’8 settembre, localizzato restringimento della sede stradale, per lavori di posa elettrodo fisso del metanodotto (impresa Bianchi Costruzioni di Ballabio per conto di Snam Rete gas spa);

via DEL SARTO a Chiuso, tratto compreso tra il civico 26 e l’intersezione con via ai Molini, nei giorni 8 e 9 settembre dalle 8.30 alle 18:00, istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata, divieto di circolazione veicolare eccetto residenti e attività, doppio senso di circolazione solo per residenti ed attività con ingresso/uscita dall’intersezione via ai Molini/via del Sarto per gli accessi carrai fino al civico 26 e con ingresso/uscita da via del Sarto altezza civico 38 per gli accessi carrai dal civico 34 al civico 38, limite massimo di velocità 30 Km/h, lavori di scavo per posa elettrodo interrato (Impresa Piazza Carlo & C. S.r.l per conti di E- distribuzione spa).

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371