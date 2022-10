via MONTELUNGO, tratto all’altezza del civico 3, lunedì 10 ottobre dalle 8.00 alle 18.30 , istituzione di divieto di transito veicolare e di sosta con rimozione forzata, negli stalli individuati con segnaletica verticale, per lavori di nuovo allacciamento alla rete idrica (Impresa Edil Lario cad di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa);