LECCO – Il Comune di Lecco informa a proposito delle modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 19 a domenica 25 luglio.

Via Bovara – martedì 20 e martedì 27 luglio – dalle 15 alle 22 – tratto compreso tra il civico 26 e il civico 32, al fine di permettere lo svolgimento di evento culturale, viene istituto divieto di circolazione veicolare (sarà garantito il transito dei veicoli di soccorso in fase di emergenza).

Via Campanella – dal 5 luglio al 5 agosto – dalle 8.30 alle 18 – su tutto il tratto, per lavori di rinnovo tubazione del gas (impresa Devizzi di Cremeno per conto di Lario Reti Gas) viene istituito: senso unico alternato disciplinato con movieri; divieto di circolazione veicolare qualora, per il ridotto calibro stradale, la presenza del cantiere non consenta il senso unico alternato di marcia (sarà garantito il transito dei veicoli di soccorso e pronto intervento in espletamento delle funzioni di emergenza e il transito pedonale).

Via della Pergola – dal 19 luglio alle 8.30 al 28 luglio fino alle 18 – tratto all’altezza dal civico 15 al 19, per lavori di rifacimento della tubazione (imprsa Edil Lario Cad di Galbiate) viene istituito: divieto di circolazione in via della Pergola sul tratto che adduce ai civici 15/19, in conformità agli stati di avanzamento dei lavori e obbligo direzione diritto in via della Pergola, altezza civico 21 (sarà garantito il transito dei veicoli di soccorso e pronto intervento in espletamento delle funzioni di emergenza e il transito pedonale).

Via San Francesco – lunedì 19 luglio – dalle 8 alle 17 – tratto compreso tra via L. da Vinci e via Adda, per intervento di collocazione autogrù (impresa Freti Autogru Srl) del viene istituito: divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati, divieto di transito veicolare, eccetto residenti con ingresso/uscita da via Adda, sospensione senso unico di circolazione ed istituzione doppio senso di circolazione solo per residenti, con ingresso/uscita da via Adda con transito pedonale consentito lato numeri pari.

Interventi longitudinali e/o di parziali restringimenti per posa rete fibra ottica:

– via Balicco (19 luglio), corso Matteotti (20 luglio), via Cellini (20 luglio), via Galilei (21 luglio), via Solferino (22 luglio), via Moneta (23 luglio), via Palestro (23 luglio), via Colombo (23 luglio) e via Galandra (23 luglio) ad opera di impresa Sirti spa di Milano per conto di Open Fiber;

– dal 19 al 24 luglio in via Volone, via P. Micca, via IX Febbraio, via don Luigi Monza, via Cavalesine, corso Montesanto, via Adamello, via Gorizia, via Linneo e via Mentana ad opera di impresa Ceit spa di San Giovanni Teatino per conto di Open Fiber;

– dal 19 al 29 luglio in via A. Ghislanzoni, via San F. Assisi, via Digione, via dell’Eremo, via Belfiore, via Aspromonte e via Amendola ad opera di impresa Valtellina di Gorle per conto di Open Fiber;

– via Belfiore – dal 19 al 23 luglio – tratto all’altezza dal civico 44 al 72, parziale/longitudinale restringimento per lavori di posa rete fibra ottica (impresa Valtellina di Gorle per conto di Open Fiber).

Via Petrella – dal 25 giugno al 30 luglio – proroga di divieto di transito veicolare e di transito pedonale sulla scalinata (impresa Vitali Pietro srl per conto del Comune).

Via Perpetua – mercoledì 21 luglio – dalle 8.30 alle 18 – tratto all’altezza del civico 6, per lavori di rinnovo di un allacciamento (impresa Edil Lario Cad di Galbiate) , divieto di circolazione (sarà garantito il transito dei veicoli di soccorso e pronto intervento in espletamento delle funzioni di emergenza e il transito pedonale).