LECCO – Il Comune di Lecco informa a proposito delle modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 26 luglio a domenica 4 agosto.

Tra quelle in calendario la prossima settimana, Palazzo Bovara ricorda in maniera particolare tre situazioni:

-il mercato straordinario in centro nel giorno di sabato 31 luglio dalle 5 alle 17, nel quale vengono disposte le seguenti modifiche alla viabilità: divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Mazzini, tratto compreso tra il civico 15 e piazza Garibaldi ed area adibita a parcheggio, via Nazario Sauro, piazza degli Affari, piazza Garibaldi; divieto di transito veicolare in piazza Mazzini tratto compreso tra il civico 15 e piazza Garibaldi ed area a parcheggio, via Nazario Sauro, piazza degli Affari, piazza Garibaldi, eccetto veicoli operatori mercatali; divieto di transito e sosta veicolare con sospensione pass ZTL tipo B-T-S-contrassegno disabili dalle 7.30 alle 14 in via Roma nel tratto compreso tra piazza XX Settembre e via C. Cattaneo, in via Cavour nel tratto compreso tra via Cairoli e Piazza Garibaldi; divieto di sosta con rimozione forzata in via Cornelio, eccetto veicoli dei titolari di pass ZTL tipo B centro; istituzione di due stalli di sosta riservati ai veicoli a servizio di persone diversamente abili nello stallo riservato alla sosta bus in Lungolario Isonzo altezza intersezione via N. Sauro; sospensione rilevazione accessi ZTL varco di via N. Sauro; direzione obbligatoria diritto per i veicoli transitanti in viale Costituzione direzione Lungolario Isonzo all’altezza dell’ingresso area a parcheggio di piazza Mazzini; direzione obbligatoria dritto per i veicoli in transito in Lungolario Isonzo, in entrambi i sensi di marcia, in prossimità dell’intersezione con via N. Sauro; installazione di 4 sbarramenti con transenne in corrispondenza degli accessi all’area mercatale. Dovrà essere comunque consentito il transito dei veicoli di soccorso in fase di emergenza;

–via Oslavia (ponte sul torrente Gerenzone) per totale chiusura il 27 luglio dalle 11.30 alle 13 per svolgimento caratterizzazione dinamica per conto del Comune;

–corso Monte San Gabriele, altezza civico 58, per interventi sulla copertura il 30 luglio viene istituito: senso unico alternato regolamentato a mezzo movieri per tutta la durata dell’installazione del cantiere e limite massimo di velocità 20 Km/h su corso Monte San Gabriele in prossimità delle aree di cantiere.

Segnalate inoltre le seguenti ulteriori modifiche alla viabilità della prossima settimana:

via Bovara, tratto compreso tra il civico 30 e il civico 36, al fine di permettere lo svolgimento di evento culturale viene istituto divieto di circolazione veicolare dalle 15 alle 22 di martedì 27 luglio (sarà garantito il transito dei veicoli di soccorso in fase di emergenza);

via Campanella, su tutto il tratto, per lavori di rinnovo tubazione del gas (impresa Devizzi di Cremeno per conto di Lario Reti Gas) dal 5 luglio al 5 agosto dalle 8.30 alle 18 viene istituito: senso unico alternato disciplinato con movieri; divieto di circolazione veicolare qualora, per il ridotto calibro stradale, la presenza del cantiere non consenta il senso unico alternato di marcia (sarà garantito il transito dei veicoli di soccorso e pronto intervento in espletamento delle funzioni di emergenza e il transito pedonale);

via Petrella, proroga di divieto di transito veicolare e di transito pedonale sulla scalinata dal 25 giugno al 30 luglio (impresa Vitali Pietro srl per conto del Comune);

piazza Era, tratto altezza civico 2, è prevista totale chiusura per interventi edili (impresa Battazza per conto di privati) dalle 7 alle 19 del 26 e 27 luglio e viene istituito: in Piazza Era, tratto compreso tra il civico 2 e l’intersezione con via del Barcaiolo, divieto di sosta con rimozione forzata; divieto di circolazione veicolare; in via del Barcaiolo, tratto senza uscita compreso fra il percorso ciclabile e via dei Pescatori: sospensione senso unico di circolazione ed istituzione doppio senso di circolazione, solo per accedere agli stalli di carico e scarico, con ingresso/uscita da via dei Pescatori;

via Cattaneo, altezza civico 77, è prevista totale chiusura per smontaggio gru da cantiere il 28 luglio dalle 21 alle 23 e istituzione di: divieto di circolazione all’altezza del civico 77; sospensione temporanea del senso unico di marcia nel tratto compreso tra via Cairoli e il civico 77; sospensione temporanea della ZTL all’altezza del varco di via Cairoli per consentire il transito dei residenti di via Carlo Cattaneo e di via Cairoli (tratto compreso tra viale Dante e il varco di accesso alla ZTL), al fine del raggiungimento del varco di uscita dalla ZTL di via Nazario Sauro;

via Tramaglino, altezza civico 14, prevista totale chiusura per montaggio infissi dalle 8.30 alle 18 del 28 luglio viene istituito divieto di circolazione;

via Lamarmora, tratto tra civico 3 e 5, è previsto parziale restringimento per interventi presso cantiere edile il 29 luglio dalle 8.30 alle 18.30 viene istituito senso unico alternato regolato da movieri in base all’andamento del cantiere, con precedenza ai veicoli provenienti da corso Promessi Sposi e istituzione limite massimo di velocità 20 Km/h;

via Perpetua, tratto all’altezza del civico 6, sono previsti lavori di rinnovo allacciamento (impresa Edil Lario Cad di Galbiate per LRH) dalle 8.30 alle 18 del 26 luglio ed è istituito divieto di circolazione;

corso Bergamo, altezza civico 27, previsto parziale restringimento per posa cavo MT il 27 e 28 luglio (impresa Piazza per conto Enel);

via Tubi, previsto parziale restringimento per allacciamento rete BT dal 26 al 28 luglio (impresa Piazza per conto Enel);

via Fornaci, previsto parziale restringimento per riparazione griglie sulla carreggiata il 27 e 28 luglio (impresa Unicalce);

via Fiocchi, altezza civico 17, totale chiusura per montaggio ponteggio il 26 luglio dalle 8 alle 17.30;

interventi longitudinali e/o di parziali restringimenti per posa rete fibra ottica: dal 26 luglio in corso Matteotti (27 luglio), via Cellini (28 luglio), via Cernaia (26 luglio), via Galandra (dal 30 luglio per 10 giorni), via Moneta (dal 30 luglio per 7 giorni), via Palestro (dal 30 luglio per 7 giorni), via Solferino (27 luglio) e via Tonale (26 luglio) ad opera di impresa Sirti per conto di Open Fibra; dal 26 luglio in via Ghislanzoni (dal 26 luglio per 5 giorni), via Adda (dal 26 luglio per 10 giorni), via Caprera (dal 26 luglio per 5 giorni), via Digione (dal 26 luglio per 5 giorni), via Lazzaretto (dal 26 luglio per 10 giorni) e via L. Da Vinci (dal 26 per 10 giorni) ad opera di impresa Valtellina per conto di Open Fibra; dal 26 luglio per 5 giorni in corso Monte Santo, via Cavalesine, via Galileo Galilei, via Luera, via Pietro Micca e corso San Michele Del Carso ad opera di impresa Ceit spa per conto di Open Fibra.

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371