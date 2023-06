LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 12 a domenica 18 giugno 2023.

Tra gli interventi della prossima settimana segnaliamo in maniera particolare quelli determinati dalla pulizia notturna delle aree pubbliche di parcheggio, che saranno effettuati nella notte tra lunedì 12 giugno e martedì 13 giugno e che prevedono l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dalla mezzanotte alle 6 di martedì 13 giugno nelle aree di via Don Minzoni, via Santa Barbara, via Besonda Superiore, via Privata Monterotondo, viale Redipuglia, viale Dante, viale Costituzione, via Cornelio, piazza Mazzini, via al Lago, via Foscolo, via Amendola e via Gorizia.

Inoltre, le seguenti ulteriori modifiche alla viabilità cittadina:

via AMENDOLA, parziale restringimento della sede stradale regolamentato tramite movieri per lavori di scavi di saggio per il teleriscaldamento dal 12 al 25 giugno;

via MARCO D’OGGIONO, senso unico di marcia in direzione via Sassi verso via Dante, limite massimo di velocità a 30 km/h e divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli individuati da segnaletica verticale per lavori di costruzione della rete di teleriscaldamento dalle 8 del 12 giugno alle 19 del 4 agosto;

via TRAMAGLINO civico 48, chiusura al transito veicolare nel tratto dal civico 14 all’intersezione con via Don Minzoni per montaggio gru e ponteggio dalle 8 alle 17:30 del 12 giugno;

via BAINSIZZA, chiusura al transito veicolare nel tratto antistante il civico 38, revoca del senso unico di marcia per consentire i movimenti veicolari dei residenti nel tratto tra i civici 24 e 48, obbligo di direzione a sinistra verso via Caldone per i veicoli che, in uscita dal peduncolo dopo il civico 18, si immettono sulla stessa via Bainsizza per stazionamento mezzo elevatore dalle 8 alle 18 il 15 e il 16 giugno;

via RIMEMBRANZA, incrocio con via Santa Maria, restringimento della sede stradale per lavori di riparazione e allaccio alla fognatura il 13 e il 14 giugno;

via DON MORAZZIONE, restringimento della sede stradale per lavori di riparazione e allaccio alla fognatura il 14 e il 15 giugno;

via DON POZZI, tratto all’altezza del civico 13, parziale restringimento della sede stradale per lavori di scavo e riparazione del cavo telefonico dal 7 al 9 giugno;

via DELL’ISOLA, parziale restringimento della sede stradale per lavori di riparazione all’infiltrazione del chiusino dal 12 al 18 giugno;

via GALANDARA, parziale restringimento della sede stradale per lavori di isolamento alla rete del gas il 12 giugno;

corso CARLO ALBERTO, tratto all’altezza del civico 86, parziale restringimento della sede stradale per lavori di allaccio alla rete del gas il 14 giugno;

via LAMARMORA, via GOITO, via TAGLIAMENTO e corso PROMESSI SPOSI, proroga dei parziali restringimenti della sede stradale per lavori di scavo e posa del cavo della fibra ottica dal 12 al 16 giugno;

via PASTRENGO, via TUBI, via ENRICO MATTEI, corso MATTEOTTI, via MENTANA, via GORIZIA, via CATULLO, via CANTARELLI, via SANTO STEFANO, via CAPODISTRIA, via AQUILEIA, via DON INVERNIZZI, via MONTE SANTO, via VALSECCHI, via GIOVANNI BOSCO, via QUARTO, via MAZZUCCONI, via CORTI, corso MONTE SAN GABRIELE, corso BERGAMO, via PUCCINI, corso EMANUELE FILIBERTO, via GOMES, via PONCIONE, via PAISIELLO, via FERRARI, via MICHELANGELO, via PONCHIELLI, viale VALSUGANA, corso CARLO ALBERTO, via PETRELLA, via DON MORAZZONE, via DEL SARTO, via DEL NIBBIO, via GEMELLI, via PAOLO VI, via MONTE ORTIGARA, corso MARTIRI DELLA LIBERAZIONE, via ASPROMONTE, via NAVA, via CIMABUE, via IGUALADA, via BRONZETTI, via FRA GALDINO, via FIANDRA, via PORTA, via DEI RICCIOLI, via DI VITTORIO, via BELFIORE, via PILONI, via GALILEI, via PRIVATA BELLAVISTA, via MACON, via FRATELLI FIGINI, via DON GIOVANNI TICOZZI, via ELETTROCHIMICA, piazza BIONE, via BUOZZI, via POLVARA, via GIOTTO, via TURBADA, via RISORGIMENTO, via ROCCOLO, via TONIO DA BELLEDO, corso PROMESSI SPOSI, via RONCALE, via AI POGGI e via MARSALA, parziali restringimenti della sede stradale regolamentati tramite movieri per lavori di ripristino definitivo del manto stradale dal 15 al 26 giugno.

Ricordiamo, infine, le modifiche alla viabilità previste per consentire l’allestimento del mercato straordinario in centro di sabato 17 giugno.

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371