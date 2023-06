LECCO – Prende il via questo mese un altro dei progetti speciali della rassegna “Una città per Manzoni“, organizzata dal Comune di Lecco – Assessorato alla Cultura/Si.M.U.L. per il 150º anniversario dalla morte dello scrittore.

Dal 14 giugno al 14 dicembre 2023 verrà proposto un appuntamento quindicinale sui profili social del Sistema Museale Urbano Lecchese: sarà pubblicata una video-pillola di un minuto, durante la quale un ospite autorevole commenterà una parola significativa che ricorre nel romanzo I Promessi Sposi o in altre opere o carteggi di Manzoni, arricchita da ulteriori contenuti. Le parole individuate dalla Direzione scientifica del Museo Manzoniano, in collaborazione con gli esperti incaricati della comunicazione per la Rassegna, sono: giustizia, ironia, cuore, imbroglio, folla, bravo, perdono, fede, persona, pane, provvidenza, storia, libertà, romanticismo.

La pubblicazione della video-pillola con il commento del testimonial manzoniano prescelto sarà corredata anche da altre suggestioni, quali la spiegazione presente nel Vocabolario della lingua italiana di Treccani e una citazione pertinente presente nel capolavoro di Alessandro Manzoni o in altre sue opere. Infine, verrà incentivata la possibilità di commentare il post – per chiunque lo volesse – proponendo una propria interpretazione della parola manzoniana presa in esame.

Hanno già aderito al progetto autorevoli personaggi della cultura, della ricerca accademica e della società civile, i quali offriranno il loro contributo nel spiegare ed esemplificare le suddette parole manzoniane: Enrico Manzi (presidente della Corte di Appello di Milano); Paola Italia (docente di Filologia all’Università di Bologna); Marina Marazza (scrittrice e giornalista, autrice del nuovo romanzo Le due mogli di Manzoni); Michael Moore (scrittore e traduttore, autore della nuova edizione statunitense in lingua inglese de I Promessi Sposi); Luca Radaelli (drammaturgo, regista e attore, direttore artistico Teatro Invito); Gianmarco Gaspari (docente di Letteratura Italiana all’Università degli Studi dell’Insubria); Paolo Di Paolo (scrittore, premio Campiello Giovani e premio Strega); don Davide Milani (Decano di Lecco, presidente Fondazione Ente dello Spettacolo); Alessandro Zaccuri (scrittore, responsabile comunicazione Università Cattolica di Milano, autore del romanzo “Poco a me stesso”); Mauro Rossetto (direttore del Museo Manzoniano di Lecco); Giovanni Gazzaneo (curatore di mostre d’arte e architettura, ideatore e direttore del mensile Luoghi dell’Infinito); Margherita De Blasi (docente di Storia e Letteratura italiana all’Università di Napoli “L’Orientale”); Alberto Rollo (consulente editoriale e scrittore); Francesco De Cristofaro (docente di Letterature comparate all’Università di Napoli “Federico II”).