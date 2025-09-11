LE PARROCCHIE DI LECCO ALTA ACCOLGONO I NUOVI PRETI

LECCO – La Comunità Pastorale Beato Giovanni Mazzucconi e Beato Luigi Monza di Lecco si prepara a vivere due momenti particolarmente significativi, segnati da sentimenti di gratitudine, affetto e accoglienza.

Dopo anni di servizio generoso e attento, don Claudio Maggioni e don Giuseppe Pellegrino concludono il loro cammino pastorale alla guida delle parrocchie di Laorca, Rancio e San Giovanni.

La comunità desidera salutarli con riconoscenza per la dedizione dimostrata, per la vicinanza spirituale e per il cammino condiviso fatto di ascolto, preghiera e testimonianza viva del Vangelo.

Domenica 14 settembre alle 10.30, nella chiesa di Rancio Basso, sarà celebrata la messa di saluto: un’occasione per ringraziare personalmente don Claudio e don Giuseppe, per affidare a Dio la memoria del loro servizio e per rinnovare l’unità della comunità attorno all’altare.

Ma ogni fine porta con sé anche un nuovo inizio. E così, la Comunità si prepara ad accogliere con gioia i nuovi pastori: don Giuseppe Salvioni, che sarà il nuovo parroco, e don Francesco Pellegrino, chiamato a svolgere il ruolo di vicario.

Domenica 28 settembre alle 18, sempre nella chiesa di Rancio Basso, si terrà la celebrazione eucaristica di accoglienza, durante la quale i nuovi sacerdoti inizieranno ufficialmente il loro ministero in mezzo alla gente dei Rioni Alti di Lecco.

Sarà un momento di festa e di speranza, per stringersi attorno a chi arriva e per continuare a camminare insieme nella fede, nella carità e nella condivisione quotidiana. La comunità è invitata a partecipare numerosa a entrambe le celebrazioni, con spirito di unità e apertura, per costruire insieme il futuro della vita parrocchiale.