Cari lecchesi, cari concittadini, con sincera emozione mi trovo a scrivere queste prime righe da Sindaco della Città di Lecco rivolgendo a voi tutti un primo, caloroso saluto. Un saluto che estendo a tutte le Associazioni, alle Istituzioni e alle Autorità civili e religiose.

All’indomani del voto ho espresso un desiderio e un impegno: essere il Sindaco non “di tutti”, bensì di ciascuno! Un impegno reale e concreto, che rappresenta un messaggio di rispetto per la città tutta e un invito all’unità dopo una campagna elettorale lunga, estenuante, che ha visto il coinvolgimento vivo di centinaia di cittadini impegnati nelle diverse liste elettorali e come volontari, indice di una democrazia viva!

Mi permetto di rivolgere un particolare pensiero ai candidati sindaco che con me hanno animato con idee e proposte il dibattito politico di questi mesi: Giuseppe Ciresa, Silvio Fumagalli e Corrado Valsecchi. Il meccanismo finale del ballottaggio ha prodotto inevitabilmente l’immagine forzosa di una città “polarizzata” sul piano politico. Tuttavia il vissuto reale ci racconta, per fortuna, tutta un’altra storia, fatta per lo più di dialogo e collaborazione: per questo mi impegno, fin da subito a rinforzare i legami della nostra comunità, mettendomi in ascolto di tutte le anime che la compongono, indipendentemente da colori e ideologie.

La nostra città ha di fronte tante sfide, a partire da quelle sanitaria, economica e sociale, che in questi giorni stanno richiamando la nostra attenzione; è importante però mantenere anche quello sguardo aperto e costruttivo verso la Lecco dei prossimi 10 anni: più bella, solidale, sostenibile e grande. I Lecchesi hanno scelto un progetto chiaro e concreto, quello di una città che cresce e investe nei talenti dei giovani, una Lecco a misura di famiglie e attenta ai suoi anziani, una Lecco che si prende cura dei suoi rioni e che guarda oltre i suoi confini. Una città che sappia cambiare passo, per aumentare il ritmo, ma senza lasciare indietro nessuno.

È dunque scattata l’ora della responsabilità, occorre lavorare da subito per un progetto in cui ciascun lecchese sappia riconoscersi e di chiedere anche a ciascun lecchese, a ciascuna associazione, gruppo, istituzione, di contribuire generosamente facendo la propria parte: il Comune ha bisogno dei suoi cittadini per fare il bene della propria città, della propria comunità.

Lasciatemi concludere con un sentito ringraziamento a Virginio Brivio che per 10 anni ha saputo mettersi al servizio di Lecco con totale dedizione e profondo senso delle Istituzioni, accompagnando con cura, competenza e discrezione la città anche nei momenti più difficili della pandemia. Ne raccolgo il testimone con serenità e gratitudine, perché il suo paziente lavoro ha preparato il terreno per costruire la città di domani.

Ora si riprende il passo. Iniziamo subito a lavorare. Insieme.

Grazie a tutti… noi!

Mauro Gattinoni

Sindaco di Lecco