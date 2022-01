LECCO – Tornano ad incrociarsi le strade dei lecchesi Manuel Locatelli e Andrea Conti, avversari domani (alle 21 e diretta Tv su Italia Uno), ma già compagni di squadra in rossonero, negli ottavi di finale di coppa Italia tra Juventus e Sampdoria.

L’ultimo turno di campionato ha sorriso a Manuel, vittorioso 2-0 sull’Udinese (lui è entrato in campo al 1’della ripresa), sfortunato di contro l’esordio in blucerchiato di Conti, out nel match interno (1-2) con il Torino; Andrea è stato gettato nella mischia al 33’ del secondo tempo e non ha potuto incidere nel corso della gara. Il team ligure intanto ha sollevato dall’incarico mister D’Aversa, proprio il tecnico che ha voluto Conti alla Samp, finisce dunque sul nascere il terzo ricongiungimento tra due dopo aver lavorato insieme a Lanciano e Parma.

Il ragazzo della Bonacina sarà dunque impegnato ancora una volta nella lotta alla salvezza, augurandoci che stavolta possa andare bene, dopo la sfortunata parentesi emiliana. Sei mesi a Genova e poi Conti entrerà nel mondo degli svincolati e il Verona è già alla finestra. La società veneta infatti ha cercato sino all’ultimo di inserirsi e soffiare il terzino alla Samp, facile intuire che il corteggiamento continuerà nel mercato estivo.

Tornando alla coppa nazionale sulla carta parte favorita, non solo perché gioca in casa, la Juventus e il derby lecchese vira dalla parte di Manuel, vedremo se anche sul campo sarà così. Di sicuro un match ad eliminazione diretta nasconde sempre tante insidie: da una parte ecco i bianconeri, vogliosi di riscatto dopo aver perso la super coppa italiana contro l’Inter all’ultima curva; dall’altra troviamo una Samp decisa a ritrovare la strada maestra ribaltando il pronostico al cospetto di una big del campionato, sul piano dell’autostima e reazione conterebbe davvero parecchio vedremo.

Ancora fermi al palo i nostri calciatori di serie C, per le note vicende legate al Covid, mentre in B l’attaccante di Maggianico in forza al Benevento Salvatore Elia è attualmente infortunato, lo stesso dicasi per il difensore casatese che difende i colori del Monza Lorenzo Pirola.

Alessandro Montanelli