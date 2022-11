LECCO – Giornata davvero interessante per i nostri ragazzi impegnati in serie C: da raccontare il roboante 0-3 inflitto dal Catanzaro del liernese Riccardo Gatti (ha scontato il terzo e ultimo turno di squalifica) al Pescara del mister di Cesana Brianza Alberto Colombo. Uno scontro al vertice in cui gli abruzzesi in caso di vittoria avrebbero agganciato i giallorossi in testa alla classifica, invece l’incontro ha da subito avuto un solo padrone: il Catanzaro. Miglior uomo in campo sicuramente l’ex Lecco e capitano Luca Martinelli, autore di una splendida doppietta – tanta roba per un difensore centrale.

È finita 0-0 Juve Stabia-Potenza e qui grande soddisfazione per il centrocampista di Olginate in forza ai campani Jacopo Scaccabarozzi (90’) eletto miglior giocatore in campo, avendo l’onore di indossare anche i gradi di capitano delle vespe stabiesi sotto gli occhi della sua famiglia arrivata dalla Lombardia. Tre punti li ottiene anche l’Entella del meratese Luca Barlocco (attualmente infortunato) che batte a Chiavari la Vis Pesaro 2-1, applausi pure al Renate del difensore di Galbiate Marco Anghileri (subentra al 17’della ripresa) corsaro (0-1) a Padova, quindi l’Andria del bellanese Andrea Arrigoni (90’) supera in terra pugliese il Giugliano 2-0.

Intanto la serie C è già tornata in campo per il turno infrasettimanale con il successo del Pontedera (2-1) sull’Entella, il resto della giornata in calendario oggi propone: Catanzaro-Giugliano, Francavilla-Pescara, il derby campano Avellino-Juve Stabia, e uno sfiziosissimo Lecco-Renate, sfida tra seconde in calendario al Rigamonti Ceppi alle 18. Una sfida da anni piena di ex a livello dirigenziale, tra essi anche l’attuale tecnico bluceleste Luciano Foschi a Renate nella stagione agonistica 2016/17. Tra i calciatori da segnalare la presenza nelle pantere del difensore lecchese (abita a Galbiate), Anghileri.

Classifiche (primi posti) dei tre gironi, nel gruppo A comanda il Pordenone con 30 punti, segue il trio Renate, Feralpisalò e Lecco a quota 27. Nel girone B abbiamo la Reggiana al comando (30), davanti a Gubbio e Entella (29) segue il Cesena con 28. Infine nel contingente meridionale detta legge il Catanzaro (41), seguono i corregionali del Crotone (37) quindi Pescara (35), Giugliano e Cerignola 23, Juve Stabia 22, 18esima l’Andria con 14.

Nella serie A femminile ottimo 1-1 esterno del Como sul campo della Juventus, sotto 1-0 le lariane hanno anche fallito un rigore prima di conseguire comunque il pareggio. Nelle fila bianconere 90’ di sostanza per l’attaccante di Missaglia Sofia Cantore, andata più volte a un passo dal gol. Una X di grande rilievo ottenuta al cospetto delle campionesse d’Italia in carica per il Como, da cui subì un pesante “cappotto” (0-6) nella prima d’andata al Ferruccio di Seregno, un altro pari dunque per le biancoblu dopo il 3-3 dello scorso turno rimediato stavolta nella trasferta con il Milan. Cade in casa inoltre (0-2) la Sampdoria del difensore di Costamasnaga Vanessa Panzeri contro il Sassuolo, la ragazza tornata disponibile dopo uno stop di circa un mese causa un intoppo fisico entra sul manto erboso dal 35’del secondo tempo.

Nel prossimo turno avremo tra le altre: Inter-Juventus, Pomigliano-Sampdoria e Como-Fiorentina.

La classifica dopo la prima di ritorno: Roma 27, Juventus 21, Fiorentina 19, Inter 18, Milan 16, Sampdoria 10, Sassuolo 9, Como, Pomigliano e Parma 7.

Alessandro Montanelli