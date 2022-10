LECCO – Tanta serie C ma anche Coppa Italia Freccia Rossa nel menù odierno.

Iniziamo con la sofferta vittoria conseguita ieri sera dalla Sampdoria del difensore della Bonacina Andrea Conti. A Genova è stata dura per i doriani eliminare l’Ascoli; 1- 1 al 90’ e 2-2 dopo i supplementari. Solamente i tiri di rigore hanno decretato la formazione che ha superato il turno: è finita 11- 10 per i liguri. In campo anche Conti si diceva; il ragazzo ha trovato spazio seppur in coppa e al cospetto di una squadra di serie B. Centoventi minuti in cui Andrea, nonostante la “ruggine” inevitabilmente accumulata causa infortuni e panchine, ha saputo meritarsi una stiracchiata sufficienza; bravo inoltre a trasformare in gol il rigore della serie.

Venendo alla più stretta attualità è doveroso sottolineare che questa sera alle 20:45 la Juventus del centrocampista di Galbiate Manuel Locatelli ospita nell’anticipo di A l’Empoli.

In serie C nel turno infrasettimanale nessun KO per i nostri ragazzi in una giornata orfana di delusioni in casa lecchese. La capolista Renate espugna Piacenza (2-3) e il suo capitano, il galbiatese Marco Anghileri, da prassi ha disputato l’intero incontro.

Novanta minuti, li ha giocati anche il meratese Luca Barlocco corsaro con il suo Entella (1-2) e capace quindi di usurpare la roccaforte del Montevarchi.

Finalmente arriva il primo successo in campionato per l’Andria del bellanese Andrea Arrigoni (90’): l’ultima della classe infligge un secco 3-0 al Messina.

A questo punto diventa superfluo chiedersi: cosa ha fatto il Catanzaro? La risposta è scontata, i calabresi hanno colto la loro ottava vittoria in nove partite espugnando (0-1) Monopoli. Unico neo: l’ennesima panchina che ha dovuto “sciropparsi” il liernese Riccardo Gatti.

Infine i due pareggi, l’1- 1 tra Juve Stabia e Foggia (90’ per l’olginatese Jacopo Scaccabarozzi) mentre termina con lo stesso risultato il match tra il Giuliano e il Pescara del mister di Cesana Brianza Alberto Colombo.

E domani è già campionato nel rettangolo verde, scendono tra le altre Catanzaro – Juve Stabia, Pescara – Cerignola e Foggia – Andria. Domenica si sfideranno Renate – Albinoleffe e Entella – Ancona, trasferta ad Arzignano invece per il Lecco di Luciano Foschi.

Ha invece chiuso temporaneamente la carriera l’ex difensore della Juventus di Lomagna Marco Motta: il 36enne difensore ora residente a Giacarta in Indonesia ha appeso le scarpe al chiodo la scorsa estate. Tuttavia lo stesso ha assicurato che potrebbe rientrare sin dalla stagione 23/24 nel campionato giapponese.

Una bella notizia arriva dal calcio femminile; l’attaccante della Juventus di Missaglia Sofia Cantore è stata premiata al gran galà del calcio svoltesi a Milano. La ragazza è stata inserita nella top 11 per la stagione 21/22 quando vestiva la maglia del Sassuolo. Davvero una bella soddisfazione per il nostro movimento.

Alessandro Montanelli