LECCO – Giungono cattive notizie dalla serie A; il tandem lecchese composto da Manuel Locatelli e Lorenzo Pirola rispettivamente in forza a Juventus e Salernitana escono dal campo davvero con le ossa rotte. Il bianconero (in campo sino al 13’s.t.) becca una cinquina a Napoli (5-1) mentre il granata (sostituito al 42’s.t.) sprofonda a Bergamo sotto i colpi dell’Atalanta per 8-2 in una giornata da dimenticare e in fretta.

Per quanto riguarda il calcio mercato potrebbe aprirsi uno spiraglio per lo sfortunato difensore della Bonacina Andrea Conti, attualmente in forza alla Sampdoria anche se a mezzo servizio (causa principalmente stop fisici). Ebbene al ragazzo è interessata la Ternana compagine di serie B che potrebbe rilanciare Andrea nel mondo del pallone, vedremo. Si spendono “parolone” per Locatelli, notizie dell’ultim’ora raccontano che la Juventus davanti a una cifra intorno ai 30/35 milioni di euro sarebbe ben disposta a sacrificare il ragazzo in estate, dipende anche dal rendimento che il giocatore saprà fornire in questi mesi.

In serie C prosegue la risalita del Renate del difensore di Galbiate Marco Anghileri (90’) che supera a Meda 1-0 la Pro Vercelli, “copiato” dalla capolista del girone meridionale del liernese Riccardo Gatti (in panca) che vìola la casa del Latina 0-1. Netta la vittoria dell’Entella del meratese Luca Barlocco (90’) corsara 1-4 a Rimini. Perdono invece le altre tre formazioni, la Juve Stabia dell’olginatese Jacopo Scaccabarozzi – lui gioca sino al 23’s.t. – è sconfitta tra le mura amiche (1-3) dal Monterosi, l’Andria del bellanese Andrea Arrigoni (90’) cede 2- 0 a Cerignola mentre il Pescara del mister di Cesana Brianza Alberto Colombo non trova punti (1-0) nel big match di Crotone.

Intanto domani torna la coppa Italia di serie C giunta alla fase decisiva visto che siamo arrivati all’altezza delle semifinali, questi gli accoppiamenti: Foggia-Juventus Under 23 e Entella-Vicenza, le gare di ritorno naturalmente a campi invertiti sono in calendario il 15 febbraio. Coppa Italia che potrebbe essere dunque in bacheca da un figlio della provincia lecchese (Barlocco) ma anche dall’ex bluceleste della Juventus Simone Iocolano e dal chiavennasco in forza al Vicenza Nicola Pasini.

Ed eccoci al calcio femminile di serie A, brutto rovescio (4-0) per la Sampdoria del difensore di Costamasnaga Vanessa Panzeri sul terreno dell’Inter, lei è protagonista sino al 90’. Impatta 1-1 la Juventus della punta di Missaglia Sofia Cantore (resta in panca) a Sassuolo perde malauguratamente a Seregno invece il Como nello scontro salvezza con il Pomigliano, uno 0-1 che pesa. Nel prossimo turno avremo; Sampdoria-Milan, Pomigliano-Juventus e Inter-Como. Classifica: Roma 33, Juventus 28, Fiorentina, Inter 25, Milan 22, Pomigliano 13, Sassuolo 11, Sampdoria, Como 10, Parma 6.

Alessandro Montanelli