LECCO – Scampoli finali della stagione calcistica 2022/23. In serie A da evidenziare la vittoria interna (1-0) della Salernitana del difensore di Casatenovo Lorenzo Pirola ai danni dell’Atalanta. Ancora una volta 90’ di sostanza per Pirola, divenuto ormai pedina cardine della squadra allenata da Sousa a un passo dalla matematica salvezza. È rimasto invece in panchina il centrocampista galbiatese Manuel Locatelli nel successo casalingo della Juventus (2-0) con la Cremonese.

Nei playoff di serie C eliminato il Renate dell’infortunato Marco Anghileri che non va oltre l’1-1 a Sesto lasciando via libera alla Pro, che supera il turno grazie al miglior piazzamento ottenuto in campionato. Altra supplementare gloria al neopromosso Catanzaro del ragazzo di Lierna Riccardo Gatti (è rimasto in panchina) nel 2-2 di Reggio Emilia, un pareggio che consente ai calabresi di vincere dopo il campionato anche la Super coppa italiana mantenendo la vetta a quota quattro, segue la Feralpisalò con tre punti, chiude la Reggiana a uno. Giallorossi calabresi che salgono in B dopo un’assenza di 17 lunghi anni, cadetteria raggiunta anche dalla Feralpi, evento storico, e per la Reggiana dopo sole due stagioni trascorse nella terza serie del calcio nazionale.

Terminata pure la serie A femminile. Nella pool salvezza il Como ha impattato 2-2 a Parma una gara disputata senza assilli dalle lariane già salve, brave in ogni caso a rimontare due gol di scarto. Le classifiche finali, pool salvezza: Sassuolo 35, Como 25, Pomigliano 18, Parma 16, Sampdoria 15. Sabato nell’ultimo atto (si gioca una sola gara) del campionato scontro decisivo a Genova tra blucerchiate e Parma, con le emiliane favorite considerando che anche un pari garantirebbe loro la coda dell’ultimo spareggio (match di andata e ritorno) contro la seconda classificata della B per la sopravvivenza, l’ultima al termine della fase regolare retrocede invece direttamente nella categoria inferiore. Pool scudetto: Roma campione d’Italia 64, Juventus 51 in Champions League, Milan 41, Fiorentina e Inter 39. La classifica marcatori è stata vinta dall’interista Chawinga con 18 reti, segue Cristiana Girelli (Juventus) con 16 quindi Elisa Polli (Inter) 11 gol per lei, 9 centri per Valentina Giacinti (Roma), 12esima posizione acquisita dall’attaccante di Missaglia in forza alla Juventus Sofia Cantore, ferma a cinque reti. Ed ora è (quasi) tempo di mondiali: dal 20 luglio al 20 agosto c’è in calendario la rassegna iridata femminile nella doppia sede di Australia e Nuova Zelanda, tra le possibili convocate anche la nostra Cantore da tempo aggregata al team azzurro 13 presenze (molte da subentrante) e 1 gol ad oggi.

Alessandro Montanelli