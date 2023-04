LECCO – È finito in parità (1-1) lo scontro tra la Salernitana del difensore di Casatenovo Lorenzo Pirola e l’Inter, sua squadra del cuore con cui ha esordito ormai tre stagioni fa nella massima serie (Spal-Inter 1-4). Contrattualmente ancora legato al biscione nerazzurro, Pirola rimasto in campo sino al 20’ della ripresa ha giocato un match accorto riprendendosi alla grande dall’opaca prestazione di La Spezia, insomma una gara anche se non da leader assolutamente sufficiente. Certo, bravo superman Ochoa a salvare a più riprese i granata ma alla fine aver strappato un punto a una formazione d’alta classifica era un obiettivo da centrare, ed è stato ottenuto.

Mastica amaro la Juventus del centrocampista di Galbiate Manuel Locatelli, superata all’Olimpico di Roma 2-1 dalla Lazio dell’ex Maurizio Sarri. Protagonista sino al 17’della ripresa il ragazzo stavolta non ha inciso, un match da cinque in pagella, tuttavia nella serata nefasta c’è un motivo per sorridere. Il Loca infatti ha totalizzato la sua 200esima presenza in serie A, undici le reti segnate.

In serie C, nonostante la promozione già acquisita, continua a vincere il Catanzaro del difensore di Lierna Riccardo Gatti (90’) corsaro 2-4 a Francavilla. Grazie ai tre punti intascati i giallorossi a due gare dal termine salgono a quota 93, superando il record di sempre di Ternana e Sudtirol fermatesi a 90. Calabresi che vantano il miglior attacco (98 gol segnati) segue il Foggia con 55, e la difesa più ermetica 17 reti subite contro le 30 del Crotone in totale sin qui 36 gare disputate, 29 vinte sei pareggiate e solo una persa per 1-0 sul terreno della Viterbese ultima in classifica, attualmente sono ben 19 le lunghezze di margine sul Crotone secondo, davvero una schiacciasassi. Festeggia dunque il Catanzaro che torna in B a distanza di 17 stagioni ma ridono anche Gatti e l’ex giocatore del Lecco Luca Martinelli in Calabria da quattro anni e vera bandiera (ne è il capitano) della squadra. Rammentiamo che Martinelli nel 2015 ha avuto l’onore di esordire in serie A con la casacca dell’Empoli nella sconfitta interna (1-3) contro il Chievo Verona.

Impatta 0-0 a Lucca l’Entella del meratese Luca Barlocco, al palo da qualche settimana per problemi fisici, pareggio che ha tolto ai liguri la vetta di una classifica, ora comandata dalla Reggiana. Altro pareggio da raccontare quello scaturito tra Juve Stabia e Andria (1-1), nelle fila campane 90’ per l’olginatese Jacopo Scaccabarozzi, mentre ha marcato visita tra gli ospiti il difensore di Bellano Andrea Arrigoni. Una dolce Pasqua l’hanno trascorsa in primis la Feralpisalò fresca neopromossa in serie B (storico approdo in cadetteria per il team bresciano) nel girone di un Lecco, ora secondo dopo aver superato Pordenone e Pro Sesto.

Infine nel calcio femminile da segnalare il test amichevole che sosterrà la nazionale italiana al tre Fontane di Roma questo pomeriggio martedì 11 aprile (ore 16.30) con la Colombia, tra le convocate anche la punta di Missaglia della Juventus Sofia Cantore.

Alessandro Montanelli