LECCO – Nella riunione operativa della lista Lecco Merita di più di lunedì 2 dicembre Beppe Mambretti, già assessore comunale, è stato eletto coordinatore della lista civica di centrodestra che ha al suo interno espressioni di Forza Italia e di civici liberali.

“Ringrazio gli amici che oggi mi hanno incaricato di coordinare la composizione della lista in vista delle elezioni comunali della prossima primavera, un impegno che raccolgo con grande piacere e con un po’ di emozione” dichiara Mambretti.

“Molti si sono avvicinati al nostro gruppo e riteniamo che questa aggregazione sia fondamentale per vincere la non facile sfida per palazzo Bovara; naturalmente non abbiamo la presunzione di ritenere di essere l’unica voce del coro dei moderati, auspichiamo che chi rappresenta oggi questo spazio politico in Consiglio comunale formi altre liste per rafforzare la rappresentanza politica del cosiddetto popolo dei moderati nel prossimo governo cittadino” spiega l’azzurro.