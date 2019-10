LECCO – Si avvicinano le elezioni amministrative nel capoluogo e la politica inizia a muoversi e posizionarsi, ecco allora spuntare AmbientalMente, un movimento “civico e apartitico” che vuol raccogliere le istanze ambientali. Ne dà l’annuncio il portavoce Alessio Dossi, già presidente di Legambiente Lecco e subentrato un anno fa nella squadra del sindaco Brivio come assessore all’Ambiente e Trasporti.

Nasce AmbientalMente Lecco, soggetto civico e politico territoriale che si occuperà di lavorare e di presidiare i temi dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile sulla città di Lecco. L’obiettivo è quello di unire tutte quelle persone che in questi mesi o in questi anni hanno compreso che la questione dell’ambiente non è solo una preoccupazione per addetti ai lavori.

Intorno al “tema ambiente” ruota il futuro delle nostre città, dell’economia e della vita sociale delle comunità. Per troppo tempo questo argomento è stato ritenuto secondario o rimandabile. Oggi, giovani e scienziati, fianco a fianco, ci dicono che non è più possibile lasciarlo indietro. Lasciare indietro l’ambiente, trascurarlo, deturparlo e inquinarlo significa non aver compreso come tutto è interconnesso e che non possiamo fare a meno dell’ambiente, perché tutto è inserito al suo interno. Del resto, il cambiamento climatico causato dall’uomo ha degli effetti collaterali devastanti che tutti noi abbiamo sotto i nostri occhi.

AmbientalMente Lecco nasce perché ritiene ci sia ancora margine di azione e di manovra, se si è in grado di fare proposte serie e costruttive. Se si è in grado di capire che la tutela dell’ambiente non è solo una necessità, ma anche un’opportunità di sviluppo e una speranza in un territorio così bello come quello lecchese.

Il momento storico è decisivo: oggi tanti giovani da tutte le parti del mondo stanno chiedendo di fare qualcosa. Anche i nostri giovani di Lecco si sono mossi in centinaia e sarà bello costruire un’esperienza di lavoro sul tema che sappia anche raccogliere spunti generazionali diversi.

Per questa ragione AmbientalMente Lecco nasce come un gruppo apartitico e civico, aperto a contaminazioni diverse e alla partecipazione di tutti, nessuno escluso. La volontà è quella di dare spazio all’attivismo di tutti per far emergere quelle problematiche ambientali della città di Lecco che hanno bisogno una risoluzione e rispetto alle quali vi deve essere un cambiamento necessario. L’auspicio è quello di integrare le politiche della città, facendo pesare la variabile ambientale, che spesso significa anche occasione di rinascita urbana e sociale

Parlare di turismo sostenibile, di responsabilità sociale e ambientale d’impresa, di mobilità sostenibile, di uno sviluppo energetico sul territorio che sappia essere attento all’ambiente in cui è inserito: questo è il modo corretto di guardare al futuro del nostro territorio. E non significa mettere freni, ma rilanciare Lecco con una visione a 360° del futuro.

Abbiamo bisogno di un’economia che sappia essere più civile, più attenta agli equilibri dentro cui si muove, perché non c’è ecologia che non contenga anche giustizia sociale. Insomma, parlare di ambiente non significa restringere il campo, ma significa allargarlo, in un’ottica più completa di quanto non si sia fatto fino ad ora. In questo senso si muove questo gruppo, che organizzerà momenti di approfondimento e momenti di attivismo per sottolineare e mettere in chiaro la necessità di lavorare per uno sviluppo sostenibile anche della città di Lecco.

Il primo momento, a cui tutti i cittadini che pensano sia giusto impegnarsi in questa direzione sono invitati a partecipare liberamente, sarà Sabato 26 Ottobre con ritrovo al parco “Addio Monti” presso il monumento AVIS di via Guado, Pescarenico, Lecco, alle 14.30.

Sarà quella l’occasione per conoscersi e lavorare insieme, anche attraverso azioni e tavoli di lavoro molto dinamici con l’obiettivo di un coinvolgimento attivo e sempre più ampio della cittadinanza.

Per rimanere aggiornati sulle attività di AmbientalMente Lecco è sufficiente scrivere una mail a ambientelecco@gmail.com o, a brevissimo, seguire il gruppo sui social network.