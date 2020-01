LECCO – “È con un certo stupore che ho appreso questa mattina la decisione di Appello per Lecco la volontà di rompere l’alleanza di centrosinistra e non comprendiamo le insistenti critiche ad un percorso che è stato sempre condiviso fin dalle prime battute, risalenti ormai ad un anno fa, tra PD Città di Lecco e Appello per Lecco e che ha prodotto numerosi incontri e scelte concordate su tempi e metodi.

Il percorso prevedeva che, in prima battuta, si sarebbe lavorato alla costruzione di una coalizione larga, plurale e rappresentativa delle tante anime della città, partendo dal nocciolo duro PD/APL, al fine di rendere più competitiva la compagine di centrosinistra. Così è stato fatto e, ora lo possiamo dire, con un ottimo risultato. Sono stati poi coinvolti settori della città oggi non rappresentati, o che hanno manifestato interesse verso il progetto di un nuovo centrosinistra. La città è cambiata, la società lecchese è mutata in questi dieci anni, non era pensabile riproporsi ai cittadini con la stessa formula di allora.

Solo successivamente a questi passaggi si sarebbero indicati i potenziali candidati Sindaci da condividere all’interno della nuova coalizione. Così è accaduto nelle ultime settimane quando, al – legittimo – candidato di Appello per Lecco, il PD ha aggiunto una propria candidatura che, in queste prime settimane, sta raccogliendo il consenso di ampi settori della società lecchese.

È sul programma che dobbiamo lavorare tutti insieme, ora. Dobbiamo ascoltare la città, le sue esigenze, le sue inquietudini e speranze per costruire il programma per la Lecco del futuro e convincere i cittadini della bontà del nostro progetto. Le polemiche e le divisioni non servono a nessuno, in politica serve generosità, competenza e passione e tutti noi, nessuno escluso, abbiamo una responsabilità grande, mantenere Lecco sulla strada della crescita, dell’innovazione, del futuro e non farla ripiombare ad anni brutti che abbiamo già conosciuto. E questo lo dobbiamo fare tutti insieme.

In queste ore continueremo a lavorare per costruire una coalizione ampia e plurale, dove tutti possano sentirsi rappresentati, e sono certa che si possa chiudere velocemente e bene questo passaggio per dare un mandato forte al Candidato che verrà indicato”.

Marinella Maldini

Segretaria PD

provincia di Lecco